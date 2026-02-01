FM32FD06G/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". Цветното USB флаш устройство на Philips, издание VIVID, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
32 GB
Издание Vivid 2.0
5 бройки
Полезните 32 GB ви дават капацитет за размяна, споделяне и записване на много по-големи или повече файлове през USB порта на вашия настолен компютър или лаптоп.
Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.
Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението
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