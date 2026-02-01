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        USB флаш устройство

        FM32FD05E/00

        Малки, светли, за ползване навсякъде

        Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". Цветното USB флаш устройство на Philips, издание VIVID, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

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        Прехвърлете файловете във флаш-диск!

        Малки, светли, за ползване навсякъде

        • 32 GB

        • Издание Vivid 2.0

        • опаковка – 3 бр.

        Капацитет за съхранение 32 GB за големи файлове с данни

        Полезните 32 GB ви дават капацитет за размяна, споделяне и записване на много по-големи или повече файлове през USB порта на вашия настолен компютър или лаптоп.

        Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0

        Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

        Моден USB диск с цветен дизайн

        Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението

        Технически данни

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