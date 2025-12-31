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Прекратен продукт

SSD

FM25SS050P/00

Лесно за използване, Plug & Play!

Лесно и удобно за използване устройство "plug-and-play". SSD дискът Philips прави ежедневното съхраняване и споделяне на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

Виж всички предимства

Прехвърлете файловете във флаш-диск!

Лесно за използване, Plug & Play!

  • 256 GB

  • Немагнитен твърд диск

Синхронизация на файлове между компютъра и UFD

Синхронизацията с всички файлове на компютъра ви дава възможност да работите с документите си навсякъде само с няколко щраквания на мишката.

Автоматичното компресиране на всички файлове пести свободно място

Спестете свободно място с използване на автоматичното компресиране на всички файлове, които съхранявате на USB флаш устройството

Лесно отваряне и удобно тяло

Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.

Технически данни

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