Прекратен продукт
FM25SS050P/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване устройство "plug-and-play". SSD дискът Philips прави ежедневното съхраняване и споделяне на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
256 GB
Немагнитен твърд диск
Синхронизацията с всички файлове на компютъра ви дава възможност да работите с документите си навсякъде само с няколко щраквания на мишката.
Спестете свободно място с използване на автоматичното компресиране на всички файлове, които съхранявате на USB флаш устройството
Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.
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