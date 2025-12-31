Прекратен продукт
FM25SM130B/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". SSD дискът Philips прави ежедневното съхраняване и споделяне на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
256 GB
Немагнитен твърд диск
Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението
Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.
Полезните 256 GB ви дават капацитет за размяна, споделяне и записване на много по-големи или повече файлове през USB порта на вашия настолен компютър или лаптоп.
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