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        Прекратен продукт

        SSD

        FM25SM130B/00

        Лесно за използване, Plug & Play!

        Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". SSD дискът Philips прави ежедневното съхраняване и споделяне на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

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        Прехвърлете файловете във флаш-диск!

        Лесно за използване, Plug & Play!

        • 256 GB

        • Немагнитен твърд диск

        Моден USB диск с цветен дизайн

        Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението

        Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0

        Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

        256 GB капацитет за съхранение за големи файлове с данни

        Полезните 256 GB ви дават капацитет за размяна, споделяне и записване на много по-големи или повече файлове през USB порта на вашия настолен компютър или лаптоп.

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