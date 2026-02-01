FM16FD70G/00
Малки, светли, за ползване навсякъде
Устройство с лесно и удобно за потребителя инсталиране Plug & Play. Цветната USB флаш памет на Philips, издание Snow, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
16 GB
Snow Edition 2.0
5 бройки
Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.
Привличащ вниманието светодиоден индикатор ви показва, че устройството е свързано правилно и работи, като пулсира по-бързо при копиране на файлове към или от паметта му.
Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението