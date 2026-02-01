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        USB флаш устройство

        FM16FD05E/00

        Малки, светли, за ползване навсякъде

        Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". Цветното USB флаш устройство на Philips, издание Vivid, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

        Виж всички предимства

        Прехвърлете файловете във флаш-диск!

        Малки, светли, за ползване навсякъде

        • 16 GB

        • Издание Vivid 2.0

        • опаковка – 3 бр.

        Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0

        Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

        Индикаторът за активност светва при копиране на файлове

        Привличащ вниманието светодиоден индикатор ви показва, че устройството е свързано правилно и работи, като пулсира по-бързо при копиране на файлове към или от паметта му.

        Моден USB диск с цветен дизайн

        Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението

        Технически данни

        Ръководства и документация

        Локализирана търговска брошура

        • PDF файл, 72.5 kB
        • 24 August 2026

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