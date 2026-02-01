FM16FD05D/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Устройство с лесно и удобно за потребителя инсталиране Plug & Play. Цветната USB флаш памет на Philips, издание Snow, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
16 GB
Издание Vivid 2.0
опаковка – 2 бр.
Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.
Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението
Привличащ вниманието светодиоден индикатор ви показва, че устройството е свързано правилно и работи, като пулсира по-бързо при копиране на файлове към или от паметта му.