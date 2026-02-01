ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка на опаковката
  • Основно изображение
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка на опаковката
  • Основно изображение

USB флаш устройство

FM16FD05D/00

Лесно за използване, Plug & Play!

Устройство с лесно и удобно за потребителя инсталиране Plug & Play. Цветната USB флаш памет на Philips, издание Snow, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

Виж всички предимства

Прехвърлете файловете във флаш-диск!

Лесно за използване, Plug & Play!

  • 16 GB

  • Издание Vivid 2.0

  • опаковка – 2 бр.

Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0

Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

Моден USB диск с цветен дизайн

Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението

Индикаторът за активност светва при копиране на файлове

Привличащ вниманието светодиоден индикатор ви показва, че устройството е свързано правилно и работи, като пулсира по-бързо при копиране на файлове към или от паметта му.

Технически данни

Ръководства и документация

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 392 kB
  • 24 August 2026

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!