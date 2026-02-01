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        USB флаш устройство

        FM12FD85B/00

        Малки, светли, за ползване навсякъде

        Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". Цветното USB флаш устройство на Philips, издание Pico, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

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        Прехвърлете файловете във флаш-диск!

        Малки, светли, за ползване навсякъде

        • 128 GB

        • Издание Pico 2.0

        Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0

        Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

        Стилен и лек дизайн

        Проектиран да бъде тънък и лек. Компактният стилен дизайн дава възможност да вземете данните със себе си навсякъде. Нека мултимедийните ви файлове и документите да са винаги с вас, когато ви потрябват.

        Моден USB диск с цветен дизайн

        Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението

        Технически данни

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