FM12FD85B/00
Малки, светли, за ползване навсякъде
Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". Цветното USB флаш устройство на Philips, издание Pico, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
128 GB
Издание Pico 2.0
Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.
Проектиран да бъде тънък и лек. Компактният стилен дизайн дава възможност да вземете данните със себе си навсякъде. Нека мултимедийните ви файлове и документите да са винаги с вас, когато ви потрябват.
Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението
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