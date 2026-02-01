Изключително бързо прехвърляне на данни SSD

Високите скорости за пренос на данни на немагнитния твърд диск (SSD) на Philips значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.