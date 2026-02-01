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SSD

FM02SS030P/00

Лесно за използване, Plug & Play!

Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". SSD дискът Philips прави ежедневното съхраняване и споделяне на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

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Прехвърлете файловете във флаш-диск!

Лесно за използване, Plug & Play!

  • 2 TB

  • Немагнитен твърд диск

Изключително бързо прехвърляне на данни SSD

Високите скорости за пренос на данни на немагнитния твърд диск (SSD) на Philips значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

Лесно отваряне и удобно тяло

Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.

Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0

Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

Технически данни

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