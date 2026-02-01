FM02SS030P/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". SSD дискът Philips прави ежедневното съхраняване и споделяне на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
2 TB
Немагнитен твърд диск
Високите скорости за пренос на данни на немагнитния твърд диск (SSD) на Philips значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.
Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.
Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.
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