Прахосмукачки за сухо/мокро почистване
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PowerPro Expert Прахосмукачка без торба
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FC9729/09
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FC9729/09 FC9741/09 FC9744/09 FC9745/09 FC9747/09
EU Declaration of Conformity - English (US)
всичко (3)
Къде мога да намеря модела и серийния номер на моята прахосмукачка Philips?
Как да почистя контейнера за прах на прахосмукачка Philips
Как трябва да изчистя филтъра на прахосмукачка Philips?
Комплект за смяна
Моята прахосмукачка Philips не се включва
Моята прахосмукачка Philips прегрява
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