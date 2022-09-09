900 W
PowerCyclone 8
Филтър Allergy H13
Принадлежности в корпуса
Високоефективният 900 W мотор с над 50 000 об/мин генерира висока сила на засмукване за отлично почистване всеки път.
Накрайникът TriActive+ и екстремната всмукателна мощност гарантират, че можете да почистите 99,9% от финия прах***.
Технологията PowerCyclone 8 включва мощно въртящо се действие, за да увеличи въздушния поток и да позволи максимална всмукателна мощност. Суперускореният въздушен поток в цилиндричната камера ефективно отделя праха от въздуха при над 185 км/ч, като осигурява силна всмукателна мощност за по-дълго, за безупречни резултати при почистването.
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4.8
от 5
87
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
09/09/2022
България
Потвърден купувач
Изключително ефектна прахосмукачка
За първи път попадам на толкова добър продукт. Идеално почиствам с нея, както теракота в дома си, така и килимите.
Предимства
Лека, безшумна, удобна.
Недостатъци
Понез а мен НЯМА недостатъци.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9729/09 Прахосмукачка без торба
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9729/09 Прахосмукачка без торба
Бонди
04/09/2022
България
Потвърден купувач
Продуктът е много добър
Препоръчвам на всички домакини много добър изключително лесен за поддръжка
Предимства
Лесен за поддръжка
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9729/09 Прахосмукачка без торба
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9729/09 Прахосмукачка без торба
torettos
25/02/2021
България
Потвърден купувач
Отличен продукт!
Прахосмукачката е много мощна и засмуква дори синия прах от мебелите. Нивото на шума също е много ниско. А комбинацията с четка ми допада много, защо само с освобождаване на тръбата веднага мога да почистя и ъгли и первази. Цялостното ми заключение е, че е отличен продукт и съм много доволен от избора си! Philips никога не са ме подвеждали и винаги съм получавал качествени продукти!
Предимства
Висока мощност, тиха работа, качествен продукт!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9729/09 Прахосмукачка без торба
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9729/09 Прахосмукачка без торба
всмукателна мощност, сравнена с 10-те най-продавани прахосмукачки без торбичка от висок клас (> 150 €) в Германия за първата половина на 2019 г.
Ефективността на филтрацията е тествана по DIN EN 60312/11/2008.
събиране на 99,9% от праха от твърди подови повърхности с процепи (IEC62885-2).
Нивата на филтриране са тествани според EN60312-1-2017 и са еквивалентни на HEPA 13.