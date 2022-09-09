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  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
  • Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*

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Удължена гаранция

PowerPro ExpertПрахосмукачка без торба

FC9729/09

4.8
| (87) Отзиви | 99% препоръчват този продукт

1 награда

Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*
Прахосмукачката без торбичка от серия 7000 на Philips включва нашата най-силна всмукателна мощност. Почистете безупречно без никакви проблеми с технологията PowerCyclone 8 и накрайника TriActive с 3 оптимизирани действия за почистване в едно.
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Филтър Allergy H13 улавя над > 99,9%** от праха

Най-голяма всмукателна мощност с PowerCyclone 8*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

  • Филтър Allergy H13

  • Принадлежности в корпуса

900 W мотор за висока мощност

900 W мотор за висока мощност

Високоефективният 900 W мотор с над 50 000 об/мин генерира висока сила на засмукване за отлично почистване всеки път.

Събира 99,9% от праха***, за да постигне високи резултати при почистване

Събира 99,9% от праха***, за да постигне високи резултати при почистване

Накрайникът TriActive+ и екстремната всмукателна мощност гарантират, че можете да почистите 99,9% от финия прах***.

PowerCyclone 8 позволява максимална всмукателна мощност за по-дълго

PowerCyclone 8 позволява максимална всмукателна мощност за по-дълго

Технологията PowerCyclone 8 включва мощно въртящо се действие, за да увеличи въздушния поток и да позволи максимална всмукателна мощност. Суперускореният въздушен поток в цилиндричната камера ефективно отделя праха от въздуха при над 185 км/ч, като осигурява силна всмукателна мощност за по-дълго, за безупречни резултати при почистването.

Технически данни

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Награди

  • Award image VRS_AWARD-961326

Отзиви

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4.8

от 5

87

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

2
1

09/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Изключително ефектна прахосмукачка

За първи път попадам на толкова добър продукт. Идеално почиствам с нея, както теракота в дома си, така и килимите.

Предимства

Лека, безшумна, удобна.

Недостатъци

Понез а мен НЯМА недостатъци.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9729/09 Прахосмукачка без торба

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9729/09 Прахосмукачка без торба

04/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продуктът е много добър

Препоръчвам на всички домакини много добър изключително лесен за поддръжка

Предимства

Лесен за поддръжка

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9729/09 Прахосмукачка без торба

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9729/09 Прахосмукачка без торба

25/02/2021

България

България

Потвърден купувач

Отличен продукт!

Прахосмукачката е много мощна и засмуква дори синия прах от мебелите. Нивото на шума също е много ниско. А комбинацията с четка ми допада много, защо само с освобождаване на тръбата веднага мога да почистя и ъгли и первази. Цялостното ми заключение е, че е отличен продукт и съм много доволен от избора си! Philips никога не са ме подвеждали и винаги съм получавал качествени продукти!

Предимства

Висока мощност, тиха работа, качествен продукт!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9729/09 Прахосмукачка без торба

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Expert FC9729/09 Прахосмукачка без торба

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      Откази от отговорност

      1. всмукателна мощност, сравнена с 10-те най-продавани прахосмукачки без торбичка от висок клас (> 150 €) в Германия за първата половина на 2019 г.

      2. Ефективността на филтрацията е тествана по DIN EN 60312/11/2008.

      3. събиране на 99,9% от праха от твърди подови повърхности с процепи (IEC62885-2).

      4. Нивата на филтриране са тествани според EN60312-1-2017 и са еквивалентни на HEPA 13.