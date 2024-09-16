Прахосмукачки за сухо/мокро почистване
Всички серии
PowerPro Compact Прахосмукачка без торба
Поддръжка
FC9330/09
Отидете в магазина
Влезте или създайте акаунт
Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.
EU Declaration of Conformity
User Manual Philips
всичко (3)
Къде мога да намеря модела и серийния номер на моята прахосмукачка Philips?
Как да почистя контейнера за прах на прахосмукачка Philips
Как трябва да изчистя филтъра на прахосмукачка Philips?
Моята прахосмукачка Philips не се включва
Моята прахосмукачка Philips прегрява
Свържете се с Philips
Щастливи сме да ви помогнем