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PowerPro Compact Прахосмукачка без торба

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PowerPro CompactПрахосмукачка без торба

FC9330/09

PowerPro Compact Прахосмукачка без торба

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Ръководства и документация

EU Declaration of Conformity

  • PDF файл, 636.7 kB
  • 16 September 2024

User Manual Philips

  • PDF файл, 2.5 MB
  • 13 March 2024

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