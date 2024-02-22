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  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах
  • Събира 99,9%* от финия прах

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Удължена гаранция

PowerPro CompactПрахосмукачка без торба

FC9330/09

4.8
| (407) Отзиви | 97% препоръчват този продукт

1 награда

Събира 99,9%* от финия прах
С прахосмукачката без торбичка от серия 3000 на Philips получавате компактен дизайн в комбинация с голяма производителност. Насладете се на цялостно почистване на дома ви благодарение на технологията PowerCyclone 5 и нашия накрайник TriActive, който включва 3 почистващи действия в едно.
Виж всички предимства

Хигиенично изпразване с една ръка

Събира 99,9%* от финия прах

  • 900 W

  • PowerCyclone 5

  • Филтър Allergy H13

900W мотор за висока всмукателна мощност

900W мотор за висока всмукателна мощност

Високоефективният мотор с мощност от 900 W осигурява висока всмукателна мощност за страхотни резултати при почистване.

99,9% събиране на прах* за високи резултати при почистване

99,9% събиране на прах* за високи резултати при почистване

Накрайникът TriActive и високата всмукателна мощност гарантират, че можете да почистите 99,9% от финия прах*.

PowerCyclone 5 поддържа силна всмукателна мощност за по-дълго

PowerCyclone 5 поддържа силна всмукателна мощност за по-дълго

Технологията PowerCyclone 5 ускорява въздушния поток в цилиндричната камера, за да отдели праха от въздуха и да поддържа висока производителност и силна всмукателна мощност за по-дълго.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.8

от 5

407

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

22/02/2024

България

България

Много е хубава

Прахосмукачката е удобна, компактна и тихичка. Почиства се лесно и съседите ми не знаят, когато чистя в 11 вечерта :)

Предимства

тиха, удобна, лесна за чистене

Недостатъци

няма си

Този отзив е направен за PowerPro Compact FC9334/09 Прахосмукачка без торба

Този отзив е направен за PowerPro Compact FC9334/09 Прахосмукачка без торба

14/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Супер продукт по отнощение цена/качество

Перфектна работа и лесна за обслужване. Сравнително безшумна и много рационална.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Compact FC9330/09 Прахосмукачка без торба

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Compact FC9330/09 Прахосмукачка без торба

14/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продукта има чудесна характеристика

Този продукт е много добър характеристика е добра и много мощна добре почиства. Много е лесно почистването.

Предимства

Много е добра и мощна

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Compact FC9330/09 Прахосмукачка без торба

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Compact FC9330/09 Прахосмукачка без торба

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      Откази от отговорност

      1. 99,9% събиране на прах от твърди подови настилки с процепи (IEC62885-2).

      2. Нивата на филтриране са тествани според EN60312-1-2017 и са еквивалентни на HEPA 13.