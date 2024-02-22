900 W
PowerCyclone 5
Филтър Allergy H13
Високоефективният мотор с мощност от 900 W осигурява висока всмукателна мощност за страхотни резултати при почистване.
Накрайникът TriActive и високата всмукателна мощност гарантират, че можете да почистите 99,9% от финия прах*.
Технологията PowerCyclone 5 ускорява въздушния поток в цилиндричната камера, за да отдели праха от въздуха и да поддържа висока производителност и силна всмукателна мощност за по-дълго.
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4.8
от 5
407
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
nmarie93
22/02/2024
България
Много е хубава
Прахосмукачката е удобна, компактна и тихичка. Почиства се лесно и съседите ми не знаят, когато чистя в 11 вечерта :)
Предимства
тиха, удобна, лесна за чистене
Недостатъци
няма си
Този отзив е направен за PowerPro Compact FC9334/09 Прахосмукачка без торба
Този отзив е направен за PowerPro Compact FC9334/09 Прахосмукачка без торба
Ceco72
14/09/2022
България
Потвърден купувач
Супер продукт по отнощение цена/качество
Перфектна работа и лесна за обслужване. Сравнително безшумна и много рационална.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Compact FC9330/09 Прахосмукачка без торба
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Compact FC9330/09 Прахосмукачка без торба
Куче
14/09/2022
България
Потвърден купувач
Продукта има чудесна характеристика
Този продукт е много добър характеристика е добра и много мощна добре почиства. Много е лесно почистването.
Предимства
Много е добра и мощна
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Compact FC9330/09 Прахосмукачка без торба
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Compact FC9330/09 Прахосмукачка без торба
99,9% събиране на прах от твърди подови настилки с процепи (IEC62885-2).
Нивата на филтриране са тествани според EN60312-1-2017 и са еквивалентни на HEPA 13.