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s-bag Торби за прахосмукачки
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FC8023/04
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s-bag® е универсалната торбичка за прах за всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Когато закупувате торбички за смяна, просто потърсете логото на s-bag®. Използването на неоригинални торбички може да повреди прахосмукачката ви.
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