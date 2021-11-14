4 x торбички за прах
Един стандарт за всички
Поглъща миризмите
Идеална за собственици на дом. любимци
Оригиналната Philips s-bag® може да се използва за всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забравете за досадното безкрайно търсене на торбичка за прах, просто потърсете логото на s-bag®.
За разлика от обикновените торбички за прахосмукачка, s-bag® против миризми използва устойчив синтетичен материал, покрит с поглъщащ миризмите восък за улавяне на неприятните миризми и предотвратяване на изпускането им от прахосмукачката. Тази торбичка за прахосмукачка е идеална за собственици на домашни любимци.
Синтетичният материал на тази торбичка за прах филтрира до 99% от праха и частиците. Той филтрира въздуха по-ефективно от нормалната хартиена торбичка и ви помага да се избавите от пренасяните по въздуха частици, като алергени.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
coach85
14/11/2021
Україна
Якість рівня Philips
В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.
Предимства
Тільки переваги
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа