ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • s-bag® против миризми
  • s-bag® против миризми
  • s-bag® против миризми
  • s-bag® против миризми
  • s-bag® против миризми
  • s-bag® против миризми

s-bagТорби за прахосмукачки

FC8023/04

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
s-bag® против миризми
s-bag® е универсалната торбичка за прах за всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Когато закупувате торбички за смяна, просто потърсете логото на s-bag®. Използването на неоригинални торбички може да повреди прахосмукачката ви.
Виж всички предимства
Съвместими продукти
Performer Silent

Performer Silent
Прахосмукачка с торба

FC8785/09

Поглъща миризмите, идеални за собственици на животни

s-bag® против миризми

  • 4 x торбички за прах

  • Един стандарт за всички

  • Поглъща миризмите

  • Идеална за собственици на дом. любимци

Универсален стандарт за лесен избор

Универсален стандарт за лесен избор

Оригиналната Philips s-bag® може да се използва за всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забравете за досадното безкрайно търсене на торбичка за прах, просто потърсете логото на s-bag®.

Поглъща и неутрализира неприятните миризми

Поглъща и неутрализира неприятните миризми

За разлика от обикновените торбички за прахосмукачка, s-bag® против миризми използва устойчив синтетичен материал, покрит с поглъщащ миризмите восък за улавяне на неприятните миризми и предотвратяване на изпускането им от прахосмукачката. Тази торбичка за прахосмукачка е идеална за собственици на домашни любимци.

Филтрира 99% от финия прах

Филтрира 99% от финия прах

Синтетичният материал на тази торбичка за прах филтрира до 99% от праха и частиците. Той филтрира въздуха по-ефективно от нормалната хартиена торбичка и ви помага да се избавите от пренасяните по въздуха частици, като алергени.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

14/11/2021

Україна

Україна

Якість рівня Philips

В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.

Предимства

Тільки переваги

Недостатъци

Немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!