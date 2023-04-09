ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно

Прекратен продукт

Серия Philips 4300Напълно автоматични машини за еспресо

EP4346/70

4.9
| (65) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
Приготвяйте лесно различни ароматни кафени напитки, като еспресо, кафе, капучино и лате макиато, с натискането на един бутон. LatteGo добавя към напитки с мляко кадифеногладка млечна пяна, лесна е за инсталиране и може да се почисти за по-малко от 15 секунди*
Виж всички предимства

LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко*

Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно

  • 8 напитки

  • Решение за мляко LatteGo

  • Черно

  • TFT дисплей

Насладете се на 8 кафе напитки на ваше разположение, включително лате макиато

Насладете се на 8 кафе напитки на ваше разположение, включително лате макиато

За всеки момент има кафе, на което да се насладите. От еспресо със силен вкус до приятно капучино – вашата напълно автоматична машина за еспресо предоставя перфектен резултат с всяка чаша без усилия и за кратко време.

Гладко като коприна капучино; прясно приготвено от вас у дома.

Гладко като коприна капучино; прясно приготвено от вас у дома.

Насладете се на гладко като коприна капучино – дори и с любимите си алтернативи с мляко на растителна основа. Благодарение на технологията за вихрово разпенване LatteGo трансформира различни видове мляко и алтернативи на растителна основа с правилното количество мазнини и протеини в най-добрия възможен плътен слой пяна.

Лесен избор на вашето кафе с интуитивния дисплей

Лесен избор на вашето кафе с интуитивния дисплей

Малко стои между вас и следващата ви чаша вкусно кафе с лесния за използване дисплей. С няколко стъпки можете да персонализирате аромата на кафе от пресни зърна и така желаното кафе може да стане реалност.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.9

от 5

65

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2
1

09/04/2023

Srbija

Srbija

Savršen espresso kod kuće

Odličan aparat, jednostavan za rukovanje i za čišćenje. Kafa je jednostavno savršena kao iz kafića.

Недостатъци

Jedina primedba sto nema kod nas da se kupi ono sredatvo za odstranjivanje kamenca.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso

13/12/2022

Srbija

Srbija

Lak za rukovanje

Ovaj proizvod preporucujem svim ljubitelja dobre kafe

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso

13/12/2022

Srbija

Srbija

Odličan aparat

Perfektan aparat. Ukućani ne mogu da zamisle dan bez kafe spremljene iz njega

Предимства

Odličan poklon

Недостатъци

Nema komentara

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещи напълно автоматични машини за еспресо One touch (кафе + мляко) (2018 г.).

      2. На базата на 70 – 82°C.

      3. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.