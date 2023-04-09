Прекратен продукт
8 напитки
Решение за мляко LatteGo
Черно
TFT дисплей
За всеки момент има кафе, на което да се насладите. От еспресо със силен вкус до приятно капучино – вашата напълно автоматична машина за еспресо предоставя перфектен резултат с всяка чаша без усилия и за кратко време.
Насладете се на гладко като коприна капучино – дори и с любимите си алтернативи с мляко на растителна основа. Благодарение на технологията за вихрово разпенване LatteGo трансформира различни видове мляко и алтернативи на растителна основа с правилното количество мазнини и протеини в най-добрия възможен плътен слой пяна.
Малко стои между вас и следващата ви чаша вкусно кафе с лесния за използване дисплей. С няколко стъпки можете да персонализирате аромата на кафе от пресни зърна и така желаното кафе може да стане реалност.
4.9
от 5
65
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Ana996
09/04/2023
Srbija
Savršen espresso kod kuće
Odličan aparat, jednostavan za rukovanje i za čišćenje. Kafa je jednostavno savršena kao iz kafića.
Недостатъци
Jedina primedba sto nema kod nas da se kupi ono sredatvo za odstranjivanje kamenca.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso
Maca42
13/12/2022
Srbija
Част от промоцията
Lak za rukovanje
Ovaj proizvod preporucujem svim ljubitelja dobre kafe
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso
Dajko
13/12/2022
Srbija
Част от промоцията
Odličan aparat
Perfektan aparat. Ukućani ne mogu da zamisle dan bez kafe spremljene iz njega
Предимства
Odličan poklon
Недостатъци
Nema komentara
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips serija 4300 EP4346/70 Automatski aparati za espreso
На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещи напълно автоматични машини за еспресо One touch (кафе + мляко) (2018 г.).
На базата на 70 – 82°C.
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.