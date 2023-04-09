Proveo sam nedelje istrazivajuci najbolji aparat, odlucio se za ovaj i iskreno se nisam pokajao. Nisam imao neka velika ocekivanja originalno, mislio sam da ce ili praviti losu kafu ili biti tezak za odrzavanje, al' zapravo kafa je odlica i vrlo je jednostavan za odrzavanje i koriscenje. Koristim ga skoro 2 godine, nisam ni jedan problem imao do sad.