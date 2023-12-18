Прекратен продукт
8 напитки
Решение за мляко LatteGo
Черно
TFT дисплей
За всеки момент има кафе, на което да се насладите. От еспресо със силен вкус до приятно капучино – вашата напълно автоматична машина за еспресо предоставя перфектен резултат с всяка чаша без усилия и за кратко време.
Малко стои между вас и следващата ви чаша вкусно кафе с лесния за използване дисплей. С няколко стъпки можете да персонализирате аромата на кафе от пресни зърна и така желаното кафе може да стане реалност.
Пригответе всяко кафе по свой вкус с лесно регулируемите настройки на опцията за персонализиране на кафе за наситеност, дължина на кафето и млякото.
4.8
от 5
50
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
StefchoB
18/12/2023
България
Страхотна машина
Прави уникално кафе, не съм вярвал, че машина за домашна употреба ще прави по-добро кафе отколкото в заведения! Силно препоръчвам!
Предимства
Керамична Мелачка, Тиха, Много напитки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4341/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4341/50 Напълно автоматични машини за еспресо
хосето
25/10/2023
България
Прави чудесно кафе
Продукта е много добър ,лесен за управление и прави страхотно кафе
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4341/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4341/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Milcho
08/09/2023
България
Най-добрата машина!
Силно препоръчвам тази кафемашина, прави страхотно кафе и е адски лесна за употреба!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4341/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4341/50 Напълно автоматични машини за еспресо
На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещи напълно автоматични машини за еспресо One touch (кафе + мляко) (2018 г.).
На базата на 70 – 82°C.
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.