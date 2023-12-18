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  • Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно

Прекратен продукт

Серия Philips 4300Напълно автоматични машини за еспресо

EP4341/50

4.8
| (50) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
Приготвяйте лесно различни ароматни кафени напитки, като еспресо, кафе, капучино и лате макиато, с натискането на един бутон. LatteGo добавя към напитки с мляко кадифеногладка млечна пяна, лесна е за инсталиране и може да се почисти за по-малко от 15 секунди*
Виж всички предимства

LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко*

Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно

  • 8 напитки

  • Решение за мляко LatteGo

  • Черно

  • TFT дисплей

Насладете се на 8 кафе напитки на ваше разположение, включително лате макиато

Насладете се на 8 кафе напитки на ваше разположение, включително лате макиато

За всеки момент има кафе, на което да се насладите. От еспресо със силен вкус до приятно капучино – вашата напълно автоматична машина за еспресо предоставя перфектен резултат с всяка чаша без усилия и за кратко време.

Лесен избор на вашето кафе с интуитивния дисплей

Лесен избор на вашето кафе с интуитивния дисплей

Малко стои между вас и следващата ви чаша вкусно кафе с лесния за използване дисплей. С няколко стъпки можете да персонализирате аромата на кафе от пресни зърна и така желаното кафе може да стане реалност.

Регулирайте силата и плътността на аромата с персонализиране на кафе

Регулирайте силата и плътността на аромата с персонализиране на кафе

Пригответе всяко кафе по свой вкус с лесно регулируемите настройки на опцията за персонализиране на кафе за наситеност, дължина на кафето и млякото.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

50

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

2

18/12/2023

България

България

Страхотна машина

Прави уникално кафе, не съм вярвал, че машина за домашна употреба ще прави по-добро кафе отколкото в заведения! Силно препоръчвам!

Предимства

Керамична Мелачка, Тиха, Много напитки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4341/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4341/50 Напълно автоматични машини за еспресо

25/10/2023

България

България

Прави чудесно кафе

Продукта е много добър ,лесен за управление и прави страхотно кафе

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4341/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4341/50 Напълно автоматични машини за еспресо

08/09/2023

България

България

Най-добрата машина!

Силно препоръчвам тази кафемашина, прави страхотно кафе и е адски лесна за употреба!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4341/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4341/50 Напълно автоматични машини за еспресо

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      1. На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещи напълно автоматични машини за еспресо One touch (кафе + мляко) (2018 г.).

      2. На базата на 70 – 82°C.

      3. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.