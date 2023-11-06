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  • Лесно приготвяне на 5 вкусни кафета от свежи зърна
  • Лесно приготвяне на 5 вкусни кафета от свежи зърна
  • Лесно приготвяне на 5 вкусни кафета от свежи зърна
  • Лесно приготвяне на 5 вкусни кафета от свежи зърна
  • Лесно приготвяне на 5 вкусни кафета от свежи зърна
  • Лесно приготвяне на 5 вкусни кафета от свежи зърна
  • Лесно приготвяне на 5 вкусни кафета от свежи зърна
  • Лесно приготвяне на 5 вкусни кафета от свежи зърна

Прекратен продукт

Серия Philips 4300Напълно автоматични машини за еспресо

EP4321/50

4.6
| (9) Отзиви | 86% препоръчват този продукт
Лесно приготвяне на 5 вкусни кафета от свежи зърна
Насладете се на невероятния вкус и аромат на кафе от пресни зърна при перфектна температура благодарение на нашата система AromaExtract. Новата класическа приставка за разпенване на млякото ви позволява да създавате кадифеногладко капучино или горещо мляко с пяна с лекота.
Виж всички предимства

Благодарение на интуитивния дисплей

Лесно приготвяне на 5 вкусни кафета от свежи зърна

  • 5 напитки

  • Клас. прист. за разпенване на мляко

  • Черно

  • TFT дисплей

Насладете се на 5 кафе напитки на една ръка разстояние

Насладете се на 5 кафе напитки на една ръка разстояние

За всеки момент има кафе, на което да се насладите. От силно еспресо до приятно капучино – вашата напълно автоматична машина за еспресо предоставя перфектен резултат без усилия и за кратко време!

Вкусно разпенено мляко или горещо мляко с нова тръба за пара

Вкусно разпенено мляко или горещо мляко с нова тръба за пара

Класическата приставка за разпенване на мляко улеснява приготвянето на топло, кадифеногладко разпенено мляко за следващото ви капучино или горещо мляко с пяна за кафе лате.

Лесен избор на вашето кафе с интуитивния дисплей

Лесен избор на вашето кафе с интуитивния дисплей

Малко стои между вас и следващата ви чаша вкусно кафе с лесния за използване дисплей. С няколко стъпки можете да персонализирате аромата на кафе от пресни зърна и така желаното кафе може да стане реалност.

Технически данни

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4.6

от 5

9

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

4
3
2

06/11/2023

България

България

Супер е за любителите на епсресо

Вкъщи пием само чисто кафе, затова избрахме този модел - има допълнителни настройки на напитката и също има профили за потребителите, които ме устройва, защото у нас сме 3 човека с различни предпочитания.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Невероятен кафе-автомат.

Изключително лесен за работа. Компактен. Не вдига излишен шум. Различни варианти за кафе от италианско късо до американо, капучино и т.н. Опцията за гореща вода също е много удобна. Задаването на персонален профил със запаметени настройки за напитките според профила е изключително.

Предимства

Лесен за работаа и почистване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

06/04/2022

България

България

Уникална машинка !!! Горещо препоръчвам!

Мнението ми е че който обича кафето трябва да има подобен тип глезотия :)

Предимства

Безброи са

Недостатъци

Няма води до пристрастяване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

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      Откази от отговорност

      1. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.

      2. На базата на 70 – 82°C.