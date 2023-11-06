Прекратен продукт
5 напитки
Клас. прист. за разпенване на мляко
Черно
TFT дисплей
За всеки момент има кафе, на което да се насладите. От силно еспресо до приятно капучино – вашата напълно автоматична машина за еспресо предоставя перфектен резултат без усилия и за кратко време!
Класическата приставка за разпенване на мляко улеснява приготвянето на топло, кадифеногладко разпенено мляко за следващото ви капучино или горещо мляко с пяна за кафе лате.
Малко стои между вас и следващата ви чаша вкусно кафе с лесния за използване дисплей. С няколко стъпки можете да персонализирате аромата на кафе от пресни зърна и така желаното кафе може да стане реалност.
4.6
от 5
9
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
Беори
06/11/2023
България
Супер е за любителите на епсресо
Вкъщи пием само чисто кафе, затова избрахме този модел - има допълнителни настройки на напитката и също има профили за потребителите, които ме устройва, защото у нас сме 3 човека с различни предпочитания.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Cassie2016
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Невероятен кафе-автомат.
Изключително лесен за работа. Компактен. Не вдига излишен шум. Различни варианти за кафе от италианско късо до американо, капучино и т.н. Опцията за гореща вода също е много удобна. Задаването на персонален профил със запаметени настройки за напитките според профила е изключително.
Предимства
Лесен за работаа и почистване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Стойков
06/04/2022
България
Уникална машинка !!! Горещо препоръчвам!
Мнението ми е че който обича кафето трябва да има подобен тип глезотия :)
Предимства
Безброи са
Недостатъци
Няма води до пристрастяване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.
На базата на 70 – 82°C.