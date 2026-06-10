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4000 SeriesНапълно автоматични машини за еспресо

EP4050/10

4000 Series Напълно автоматични машини за еспресо

Прекратен продукт

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Ръководства и документация

Important Information Manual Philips 3100 series Fully automatic espresso machines

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  • 10 June 2026

В настроение сте за сутрешното си кафе или за чаша силно еспресо? Уникалната функция CoffeeSwitch ви позволява да превключвате от еспресо към вкуса на филтърно кафе – за тези, които го харесват, като и двете се приготвят от прясно смлени зърна с превключването на едно лостче.

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  • 25 June 2026

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