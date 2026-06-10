Прекратен продукт
Поддръжка
EP4050/10
Прекратен продукт
Important Information Manual Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
В настроение сте за сутрешното си кафе или за чаша силно еспресо? Уникалната функция CoffeeSwitch ви позволява да превключвате от еспресо към вкуса на филтърно кафе – за тези, които го харесват, като и двете се приготвят от прясно смлени зърна с превключването на едно лостче.
Моята машина за еспресо Philips/Saeco тече
Тавата за отцеждане на еспресо машината се пълни бързо
Кафето от моята машина за еспресо е воднисто
Не мога да регулирам н-ката на мелачката на машината
Не мога да извадя блока за приготвяне от машината
Машината изхвърля смляно кафе, без да приготви кафе
Не се засмуква вода от резервоара на моята машина
Моята машина за еспресо Philips Saeco издава звук
Не се отделя кафе от моята машина за еспресо
Моята машина за еспресо показва код за грешка