Прекратен продукт
Чудесно еспресо и вкус на филтърно кафе
В настроение сте за сутрешното си кафе или за чаша силно еспресо? Уникалната функция CoffeeSwitch ви позволява да превключвате от еспресо към вкуса на филтърно кафе – за тези, които го харесват, като и двете се приготвят от прясно смлени зърна с превключването на едно лостче.
8 напитки
Вградена кана за мляко
Сребристо
AquaClean
Със смяната на филтъра, след като бъдете подканени от кафемашината, няма да е необходимо да отстранявате котления камък от нея за до 5000 чаши*, докато се наслаждавате на бистра и пречистена вода.
Насладете се на богато разнообразие от напитки за всеки повод. Без значение дали желаете еспресо, кафе или рецепта с мляко, вашата супер автоматична машина ви предоставя перфектен резултат без усилия и за нула време!
Тази напълно автоматична машина предлага изобилие от опции да персонализирате напитките според вашия вкус. Можете лесно да персонализирате и запаметите дължината, силата и температурата за всяка напитка. Бъдете свободни да откривате, експериментирате и измисляте всяка напитка!
4.5
от 5
15
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Okimh
25/03/2019
България
Много съм доволен, че избрах точно този модел
Трудно може да се намери мястото на този модел сред толкова богата гама кафе-автомати, но може би едно от големите му предимства е отличното отношение price/performance
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Този отзив е направен за 4000 Series EP4050/10 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 Series EP4050/10 Напълно автоматични машини за еспресо
Doktorica
04/11/2019
Hrvatska
Vrhunski aparat za kavu
Izrazito smo zadovoljni navedenim aparatom za kavu. Kava je uvijek svježa i ukusna. Najljepši mogući početak dana!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 Series EP4050/10 Potpuno automatski aparat za espresso
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 Series EP4050/10 Potpuno automatski aparat za espresso
Mapetz
13/12/2021
România
Потвърден купувач
Modern și practic
[Această recenzie face parte dintr-o promoție.] Simplu de utilizat, sper ca tot plasticul din interior sa fie de calitate și sa tine o perioada îndelungată, ma refer la mecanismul de infuzare, meniu destul de simplu, limba romana, super mulțumit pana în acest moment
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 Series EP4050/10 Espressoare complet automate
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 Series EP4050/10 Espressoare complet automate
Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от модела на избраните видове кафе, на изплакването и почистването.