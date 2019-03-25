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  • Standard Product Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
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  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
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  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
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  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Packaging photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Standard Product Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Main in-use photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Packaging photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10

Прекратен продукт

4000 SeriesНапълно автоматични машини за еспресо

EP4050/10

4.5

| (15) Отзиви | 93% препоръчват този продукт

Чудесно еспресо и вкус на филтърно кафе

В настроение сте за сутрешното си кафе или за чаша силно еспресо? Уникалната функция CoffeeSwitch ви позволява да превключвате от еспресо към вкуса на филтърно кафе – за тези, които го харесват, като и двете се приготвят от прясно смлени зърна с превключването на едно лостче.

Виж всички предимства

Наслаждавайте се на до 5000 чаши* кафе без декалциране

Чудесно еспресо и вкус на филтърно кафе

  • 8 напитки

  • Вградена кана за мляко

  • Сребристо

  • AquaClean

До 5000 чаши* без отстраняване на котления камък благодарение на AquaClean

До 5000 чаши* без отстраняване на котления камък благодарение на AquaClean

Със смяната на филтъра, след като бъдете подканени от кафемашината, няма да е необходимо да отстранявате котления камък от нея за до 5000 чаши*, докато се наслаждавате на бистра и пречистена вода.

Насладете се на 8 напитки на една ръка разстояние

Насладете се на 8 напитки на една ръка разстояние

Насладете се на богато разнообразие от напитки за всеки повод. Без значение дали желаете еспресо, кафе или рецепта с мляко, вашата супер автоматична машина ви предоставя перфектен резултат без усилия и за нула време!

Променете дължината, 5 степени на сила на аромата и 5 настройки на мелачките

Променете дължината, 5 степени на сила на аромата и 5 настройки на мелачките

Тази напълно автоматична машина предлага изобилие от опции да персонализирате напитките според вашия вкус. Можете лесно да персонализирате и запаметите дължината, силата и температурата за всяка напитка. Бъдете свободни да откривате, експериментирате и измисляте всяка напитка!

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Отзиви

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4.5

от 5

15

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

2

25/03/2019

България

България

Много съм доволен, че избрах точно този модел

Трудно може да се намери мястото на този модел сред толкова богата гама кафе-автомати, но може би едно от големите му предимства е отличното отношение price/performance

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 Series EP4050/10 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 Series EP4050/10 Напълно автоматични машини за еспресо

04/11/2019

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski aparat za kavu

Izrazito smo zadovoljni navedenim aparatom za kavu. Kava je uvijek svježa i ukusna. Najljepši mogući početak dana!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 Series EP4050/10 Potpuno automatski aparat za espresso

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 Series EP4050/10 Potpuno automatski aparat za espresso

13/12/2021

România

România

Потвърден купувач

Modern și practic

[Această recenzie face parte dintr-o promoție.] Simplu de utilizat, sper ca tot plasticul din interior sa fie de calitate și sa tine o perioada îndelungată, ma refer la mecanismul de infuzare, meniu destul de simplu, limba romana, super mulțumit pana în acest moment

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 Series EP4050/10 Espressoare complet automate

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 Series EP4050/10 Espressoare complet automate

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от модела на избраните видове кафе, на изплакването и почистването.