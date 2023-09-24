Прекратен продукт
5 напитки
LatteGo
Сребристо
Сензорен дисплей
Насладете се на вашите любими кафе напитки за специалните ви моменти. Без значение дали желаете еспресо, кафе, или рецепта с мляко, вашата напълно автоматична машина ви предоставя перфектен резултат без усилия и за кратко време!
Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.
Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.
4.8
от 5
246
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
TanyaBB
24/09/2023
България
Чудесен продукт
Красив и стилен дизайн, добра работа, страхотно кафе.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3246/70 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3246/70 Напълно автоматични машини за еспресо
Skorpion93
08/09/2022
България
Потвърден купувач
Кафе автомата е страхотен
Избрах тази оценка защото продукта е страхотен . Препоръчвам го на всеки който дойде във нас . От както го имам другите кафета са мираж
Предимства
Страхотна комбинация от кафета
Недостатъци
Нямам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3246/70 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3246/70 Напълно автоматични машини за еспресо
В.И.Г.
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Има голям избор от възможности за видове кафе
Много хубав дизайн! Мога да избирам какво кафе, късо или дълго, да си направя, какво да бъде количеството на мляко и т.н. според индивидуалните предпочитания на всеки.
Предимства
Направено за всякакви предпочитания
Недостатъци
не съм открила
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3246/70 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3246/70 Напълно автоматични машини за еспресо
На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещи напълно автоматични машини за еспресо One touch (кафе + мляко) (2018 г.).
На базата на 70 – 82°C.
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.
Не е включено в съдържанието на кутията