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  • Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно

Прекратен продукт

Серия 3200Напълно автоматични машини за еспресо

EP3246/70

4.8
| (246) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
Приготвяйте лесно различни ароматни кафени напитки, като еспресо, кафе, капучино и лате макиато, с натискането на един бутон. LatteGo добавя към напитки с мляко кадифеногладка млечна пяна, лесна е за инсталиране и може да се почисти за по-малко от 15 секунди*
Виж всички предимства

LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко*

Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно

  • 5 напитки

  • LatteGo

  • Сребристо

  • Сензорен дисплей

Насладете се на 5 кафе напитки на една ръка разстояние, включително капучино

Насладете се на 5 кафе напитки на една ръка разстояние, включително капучино

Насладете се на вашите любими кафе напитки за специалните ви моменти. Без значение дали желаете еспресо, кафе, или рецепта с мляко, вашата напълно автоматична машина ви предоставя перфектен резултат без усилия и за кратко време!

Лесно избиране на вашето кафе с интуитивен сензорен дисплей

Лесно избиране на вашето кафе с интуитивен сензорен дисплей

Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.

Регулирайте силата на аромата и количеството чрез My Coffee Choice

Регулирайте силата на аромата и количеството чрез My Coffee Choice

Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

246

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

24/09/2023

България

България

Чудесен продукт

Красив и стилен дизайн, добра работа, страхотно кафе.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3246/70 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3246/70 Напълно автоматични машини за еспресо

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Кафе автомата е страхотен

Избрах тази оценка защото продукта е страхотен . Препоръчвам го на всеки който дойде във нас . От както го имам другите кафета са мираж

Предимства

Страхотна комбинация от кафета

Недостатъци

Нямам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3246/70 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3246/70 Напълно автоматични машини за еспресо

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Има голям избор от възможности за видове кафе

Много хубав дизайн! Мога да избирам какво кафе, късо или дълго, да си направя, какво да бъде количеството на мляко и т.н. според индивидуалните предпочитания на всеки.

Предимства

Направено за всякакви предпочитания

Недостатъци

не съм открила

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3246/70 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3246/70 Напълно автоматични машини за еспресо

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      Откази от отговорност

      1. На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещи напълно автоматични машини за еспресо One touch (кафе + мляко) (2018 г.).

      2. На базата на 70 – 82°C.

      3. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.

      4. Не е включено в съдържанието на кутията