Прекратен продукт
3 напитки
LatteGo
Черен гланц
Сензорен дисплей
Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.
Системата Aroma Extract интелигентно постига оптимален баланс между температурата на приготвяне и извличането на аромата, като поддържа температурата на водата между 90 и 98 °C, като същевременно регулира дебита на водната струя, за да можете да се насладите на вкусно кафе.
Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.
4.8
от 5
184
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
12/09/2022
България
Потвърден купувач
Всички уреди в къщи са ми Филипс! Фен съм от годин
Нямам забележки, дизайн, качество, цена! Това е моята марка! Благодаря Ви!
Предимства
устройват ме във всяко едно отношение!
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2231/40 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2231/40 Напълно автоматични машини за еспресо
Tina_n91
11/09/2022
България
Потвърден купувач
За всекиго по нещо с аромат на прясносмляно кафе
Всеки от семейството има различни предпочитания към своята кафе напитка и съм изключително щастлива, че тази кафемашина успява да удовлетвори желанията на всеки от нас - силно и късо еспресо за мъжа ми, дълго и леко кафе за свекъра и свекървата, капучино с двойно мляко за мен. Настроихме предпочитанията си за дължина и сила още в началото, и от тогава всеки си знае - натиска едно копче и получава своята напитка. А, ароматът, който се разнася всеки път, е божествен. Като ценител на качественото капучино, съм най-доволна от LatteGo системата. Чрез нея млякото е с идеална температура - нито е претоплено (честа грешка на много кафенета), нито изстудява напитката, а пияната е кадифена и същевременно лека и въздушна. Каната се почиства супер лесно, най-често просто я пъхам в миялната.
Предимства
Интуитивен, лесноразбираем дисплей; LatteGo системата; Настройката My coffee choice; възможността за използване на кафе на зърна (с възможност за настройка на степента на смилане), но и на вече смляно такова.
Недостатъци
Пуска малко количество вода преди първата напитка за деня. Веднъж свикнал, просто поставяш чашата си след това - има достатъчно време. Утайката от кафето, която се събира в собствено контейнерче, мухлясва, ако не се изхвърли веднага.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2231/40 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2231/40 Напълно автоматични машини за еспресо
YONI69
11/09/2022
България
Потвърден купувач
Продуктът има чудесна характеристика.
Много съм доволна от избора си! Ползваме автомата ежедневно за кафе и капучино,сутрин даже си пия и топлата вода от автомата. Лесен за употреба и почистване.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2231/40 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2231/40 Напълно автоматични машини за еспресо
На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещи напълно автоматични машини за еспресо One touch (кафе + мляко) (2018 г.).
На базата на 70 – 82°C.
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.
не е включено в съдържанието на кутията