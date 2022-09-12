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  • Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно

Прекратен продукт

Серия 2200Напълно автоматични машини за еспресо

EP2231/40

4.8
| (184) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
Приготвяйте лесно различни ароматни кафени напитки, като еспресо, кафе и капучино, с натискането на един бутон. LatteGo добавя към напитки с мляко кадифеногладка млечна пяна, лесна е за инсталиране и може да се почисти за по-малко от 15 секунди*
Виж всички предимства

LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко*

Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно

  • 3 напитки

  • LatteGo

  • Черен гланц

  • Сензорен дисплей

Лесно избиране на вашето кафе с интуитивен сензорен дисплей

Лесно избиране на вашето кафе с интуитивен сензорен дисплей

Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.

Перфектната температура, аромат и пяна – чаша след чаша**

Перфектната температура, аромат и пяна – чаша след чаша**

Системата Aroma Extract интелигентно постига оптимален баланс между температурата на приготвяне и извличането на аромата, като поддържа температурата на водата между 90 и 98 °C, като същевременно регулира дебита на водната струя, за да можете да се насладите на вкусно кафе.

Регулирайте силата на аромата и количеството чрез My Coffee Choice

Регулирайте силата на аромата и количеството чрез My Coffee Choice

Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

184

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

12/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Всички уреди в къщи са ми Филипс! Фен съм от годин

Нямам забележки, дизайн, качество, цена! Това е моята марка! Благодаря Ви!

Предимства

устройват ме във всяко едно отношение!

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2200 EP2231/40 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2200 EP2231/40 Напълно автоматични машини за еспресо

11/09/2022

България

България

Потвърден купувач

За всекиго по нещо с аромат на прясносмляно кафе

Всеки от семейството има различни предпочитания към своята кафе напитка и съм изключително щастлива, че тази кафемашина успява да удовлетвори желанията на всеки от нас - силно и късо еспресо за мъжа ми, дълго и леко кафе за свекъра и свекървата, капучино с двойно мляко за мен. Настроихме предпочитанията си за дължина и сила още в началото, и от тогава всеки си знае - натиска едно копче и получава своята напитка. А, ароматът, който се разнася всеки път, е божествен. Като ценител на качественото капучино, съм най-доволна от LatteGo системата. Чрез нея млякото е с идеална температура - нито е претоплено (честа грешка на много кафенета), нито изстудява напитката, а пияната е кадифена и същевременно лека и въздушна. Каната се почиства супер лесно, най-често просто я пъхам в миялната.

Предимства

Интуитивен, лесноразбираем дисплей; LatteGo системата; Настройката My coffee choice; възможността за използване на кафе на зърна (с възможност за настройка на степента на смилане), но и на вече смляно такова.

Недостатъци

Пуска малко количество вода преди първата напитка за деня. Веднъж свикнал, просто поставяш чашата си след това - има достатъчно време. Утайката от кафето, която се събира в собствено контейнерче, мухлясва, ако не се изхвърли веднага.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2200 EP2231/40 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2200 EP2231/40 Напълно автоматични машини за еспресо

11/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продуктът има чудесна характеристика.

Много съм доволна от избора си! Ползваме автомата ежедневно за кафе и капучино,сутрин даже си пия и топлата вода от автомата. Лесен за употреба и почистване.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2200 EP2231/40 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2200 EP2231/40 Напълно автоматични машини за еспресо

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      1. На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещи напълно автоматични машини за еспресо One touch (кафе + мляко) (2018 г.).

      2. На базата на 70 – 82°C.

      3. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.

      4. не е включено в съдържанието на кутията