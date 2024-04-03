2 напитки
Клас. прист. за разпенване на мляко
Кашмирено сиво
Сензорен дисплей
Класическата приставка за разпенване на мляко дозира пара, като по този начин ви позволява лесно да приготвите копринено гладка млечна пяна за вашето капучино. Нещо повече – тъй като се състои само от две части, класическата приставка за разпенване на мляко е и лесна за почистване.
Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.
Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.
4.7
от 5
46
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Holobeer
03/04/2024
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Skvělý kávovar
Je úžasný - zatím měsíc v provozu a spokojenost.👍
Предимства
Výborná káva
Недостатъци
Je na kuchyňskou linku velmi veliký... ☹️
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Acko72
07/05/2023
Slovensko
Потвърден купувач
Kavovar....
Excelentný.........................................
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Standik
01/09/2022
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Naprostá spokojenost
S kávovarem jsem spokojen, vybíral jsem dle hodnocení D-testu.
Недостатъци
Žádné
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.
На базата на 70 – 82°C
не е включено в съдържанието на кутията