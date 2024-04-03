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  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна

Серия 2200Напълно автоматични машини за еспресо

EP2224/10

4.7
| (46) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
Насладете се на невероятния вкус и аромат на кафе от пресни зърна при перфектна температура благодарение на интелигентната система за приготвяне. Класическата приставка за разпенване на млякото ви позволява да създадете копринено гладко капучино или лате макиато с лекота.
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Благодарение на интуитивния сензорен дисплей

По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна

  • 2 напитки

  • Клас. прист. за разпенване на мляко

  • Кашмирено сиво

  • Сензорен дисплей

Вкусна млечна пяна благодарение на кл. приставка за разпенване на мляко

Вкусна млечна пяна благодарение на кл. приставка за разпенване на мляко

Класическата приставка за разпенване на мляко дозира пара, като по този начин ви позволява лесно да приготвите копринено гладка млечна пяна за вашето капучино. Нещо повече – тъй като се състои само от две части, класическата приставка за разпенване на мляко е и лесна за почистване.

Лесно избиране на вашето кафе с интуитивен сензорен дисплей

Лесно избиране на вашето кафе с интуитивен сензорен дисплей

Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.

Регулирайте силата на аромата и количеството чрез My Coffee Choice

Регулирайте силата на аромата и количеството чрез My Coffee Choice

Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

46

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

2

03/04/2024

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Skvělý kávovar

Je úžasný - zatím měsíc v provozu a spokojenost.👍

Предимства

Výborná káva

Недостатъци

Je na kuchyňskou linku velmi veliký... ☹️

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

07/05/2023

Slovensko

Slovensko

Потвърден купувач

Kavovar....

Excelentný.........................................

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

01/09/2022

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Naprostá spokojenost

S kávovarem jsem spokojen, vybíral jsem dle hodnocení D-testu.

Недостатъци

Žádné

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

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      Откази от отговорност

      1. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.

      2. На базата на 70 – 82°C

      3. не е включено в съдържанието на кутията