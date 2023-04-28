Прекратен продукт
2 напитки
Клас. прист. за разпенване на мляко
Черен гланц
Сензорен дисплей
Класическата приставка за разпенване на мляко дозира пара, като по този начин ви позволява лесно да приготвите копринено гладка млечна пяна за вашето капучино. Нещо повече – тъй като се състои само от две части, класическата приставка за разпенване на мляко е и лесна за почистване.
Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.
Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.
4.7
от 5
184
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
2200/40
28/04/2023
България
Series 2200/40
Series 2200/40 👌 прави невероятно кафе и капучино
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
demonka33
03/09/2022
България
Потвърден купувач
Продуктът има чудесни характеристики
Кафеавтоматът на Филипс е много удобен, лесен за подръжка. Засега няма забележки по него.
Предимства
автоматичен
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
Nad_
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Кафеавтомат Philips-най-добрата инвестиция
Всеки ценител на ароматното и силно кафе със страхотен каймак, трябва да притежава в своя дом кафеавтомат Philips.Най-смислената инвестиция,която сме направили с моето семейство.Препоръчвам с две ръце!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.
На базата на 70 – 82°C.
не е включено в съдържанието на кутията