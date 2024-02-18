Прекратен продукт
2 напитки
Клас. прист. за разпенване на мляко
Матовочерно
Сензорен дисплей
Класическата приставка за разпенване на мляко дозира пара, като по този начин ви позволява лесно да приготвите копринено гладка млечна пяна за вашето капучино. Нещо повече – тъй като се състои само от две части, класическата приставка за разпенване на мляко е и лесна за почистване.
Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.
Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.
4.7
от 5
117
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Кафе напитка
18/02/2024
България
Прекрасна машина
Кафе автомата е прекрасен. Доволни сме. Получих го като подарък и си заслужава. Менюто е лесно за използване и направата на кафе.
Предимства
Лесна употреба
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо
Valioto4
13/09/2022
България
Потвърден купувач
Елементарна и страхотно работеща.
Много лесна за работа и поддръжка. Не е необходимо да се четат сложни упътвания за да се ползва.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо
Elmish
08/09/2022
България
Потвърден купувач
Който разбира продуктите на Филипс избира
Защото продуктите на Филипс са най-добрите. Високо качество на ниска цена.
Предимства
Несравними експлоатационни качества!
Недостатъци
Отлични продукти без недостатъци!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.
На базата на 70 – 82°C.
не е включено в съдържанието на кутията