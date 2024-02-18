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  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна

Прекратен продукт

Серия 2200Напълно автоматични машини за еспресо

EP2220/10

4.7
| (117) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
Насладете се на невероятния вкус и аромат на кафе от пресни зърна при перфектна температура благодарение на интелигентната система за приготвяне. Класическата приставка за разпенване на млякото ви позволява да създадете копринено гладко капучино или лате макиато с лекота.
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Благодарение на интуитивния сензорен дисплей

По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна

  • 2 напитки

  • Клас. прист. за разпенване на мляко

  • Матовочерно

  • Сензорен дисплей

Вкусна млечна пяна благодарение на кл. приставка за разпенване на мляко

Вкусна млечна пяна благодарение на кл. приставка за разпенване на мляко

Класическата приставка за разпенване на мляко дозира пара, като по този начин ви позволява лесно да приготвите копринено гладка млечна пяна за вашето капучино. Нещо повече – тъй като се състои само от две части, класическата приставка за разпенване на мляко е и лесна за почистване.

Лесно избиране на вашето кафе с интуитивен сензорен дисплей

Лесно избиране на вашето кафе с интуитивен сензорен дисплей

Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.

Регулирайте силата на аромата и количеството чрез My Coffee Choice

Регулирайте силата на аромата и количеството чрез My Coffee Choice

Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

117

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

18/02/2024

България

България

Прекрасна машина

Кафе автомата е прекрасен. Доволни сме. Получих го като подарък и си заслужава. Менюто е лесно за използване и направата на кафе.

Предимства

Лесна употреба

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо

13/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Елементарна и страхотно работеща.

Много лесна за работа и поддръжка. Не е необходимо да се четат сложни упътвания за да се ползва.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Който разбира продуктите на Филипс избира

Защото продуктите на Филипс са най-добрите. Високо качество на ниска цена.

Предимства

Несравними експлоатационни качества!

Недостатъци

Отлични продукти без недостатъци!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2200 EP2220/10 Напълно автоматични машини за еспресо

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      Откази от отговорност

      1. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.

      2. На базата на 70 – 82°C.

      3. не е включено в съдържанието на кутията