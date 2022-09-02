Марка ютии
2400 W мощност
40 г/мин непрекъсната пара
Парен удар 160 г
SteamGlide Plus
Осигурява бързо загряване и мощност при работа.
Нашата специална гладеща повърхност SteamGlide Plus се плъзга плавно върху всяка материя. Тя също така е незалепваща, устойчива на надраскване и лесна за почистване.
Системата за спиране на прокапването Drip Stop позволява уверено гладене на фини дрехи при ниски температури. Няма нужда да се тревожите за причиняващи петна водни капки.
5.0
от 5
17
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Тюти
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесна ютия
Гладко, незалепващо покритие. Напълно оправда очакванията ми.
Предимства
Бързо загряване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 DST5010/10 Парна ютия
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 DST5010/10 Парна ютия
Ofelija
29/11/2023
Lietuva
Lygina lygina ir dar kartą lygina
Rekomenduoju šį lygintuvą labai nuoširdžiai, lygina labai gerai, lengvai kečiami nustatymai, turi gerų funkcijų, tokių kaip nukalkinimas, garų padavimas.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Sniegas
27/11/2023
Lietuva
Nėra nei vieno minuso
Idealus lygintuvas, nėra nei vieno minuso. Naudojau, naudoju ir naudosiu dar ilgai.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Тестване спрямо незалепваща гладеща повърхност на Philips