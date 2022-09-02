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Удължена гаранция

60 дни тест период

Серия 5000Парна ютия

DST5010/10

5
| (17) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Създадена за отлични резултати, ден след ден
За отлични резултати ден след ден се нуждаете от ютия, която никога не ви разочарова. С гладещата си повърхност SteamGlide Plus с покритие против издраскване, постоянен силен поток пара и вградена функция за почистване на накип тази висококачествена ютия ви осигурява дълготрайни перфектни резултати.
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Марка ютии

Гладещата повърхност SteamGlide Plus издържа 4 пъти повече*

Създадена за отлични резултати, ден след ден

  • 2400 W мощност

  • 40 г/мин непрекъсната пара

  • Парен удар 160 г

  • SteamGlide Plus

2400 W за бързо загряване

2400 W за бързо загряване

Осигурява бързо загряване и мощност при работа.

Устойчива на надраскване гладеща повърхност осигурява добро плъзгане

Устойчива на надраскване гладеща повърхност осигурява добро плъзгане

Нашата специална гладеща повърхност SteamGlide Plus се плъзга плавно върху всяка материя. Тя също така е незалепваща, устойчива на надраскване и лесна за почистване.

Системата за спиране на прокапването пази дрехите от петна при гладене

Системата за спиране на прокапването пази дрехите от петна при гладене

Системата за спиране на прокапването Drip Stop позволява уверено гладене на фини дрехи при ниски температури. Няма нужда да се тревожите за причиняващи петна водни капки.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

17

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
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02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесна ютия

Гладко, незалепващо покритие. Напълно оправда очакванията ми.

Предимства

Бързо загряване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 DST5010/10 Парна ютия

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 DST5010/10 Парна ютия

29/11/2023

Lietuva

Lietuva

Lygina lygina ir dar kartą lygina

Rekomenduoju šį lygintuvą labai nuoširdžiai, lygina labai gerai, lengvai kečiami nustatymai, turi gerų funkcijų, tokių kaip nukalkinimas, garų padavimas.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

27/11/2023

Lietuva

Lietuva

Nėra nei vieno minuso

Idealus lygintuvas, nėra nei vieno minuso. Naudojau, naudoju ir naudosiu dar ilgai.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

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