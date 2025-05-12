Бързо и удобно
Серия 1000 прави гладенето лесно и бързо с незалепваща гладеща повърхност и променлива настройка на парата за ефективно премахване на гънките по всички тъкани. Големият резервоар за вода ви позволява да гладите повече дрехи с по-малко пълнения.
Марка ютии
Незалепваща гладеща повърхност
Променлива настройка на парата
До 90 g усилване на парата
Убива 99,99% от бактериите**
Calc-clean
Управлението за повишаване на температурата и променливата настройка на парата са лесни за използване и прецизни. Винаги ще разполагате с правилната температура и пара за дрехата си.
Премахване на варовик за удължаване на живота на ютията
Тънкият връх на гладещата повърхност позволява лесно да се достигат най-трудните зони, като например пространствата между копчетата, при подгъване и в ръбовете.
4.7
от 5
15
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
bencek5_616
12/05/2025
Magyarország
I got what they sayed, perfect to use.
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon elégedett vagyok a Philips vasalóval. Gyorsan felmelegszik, hatékonyan eltünteti a gyűrődéseket, és könnyű kezelni. A gőz funkció különösen hasznos, és a készülék meglepően tartósnak tűnik. Jó ár-érték arány, és a víztartály is elég sokáig bírja. Csendes működés és kényelmes fogás teszi élvezetessé a vasalást.
Този отзив е направен за 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
Този отзив е направен за 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
ildin_1604
06/05/2025
Magyarország
A legjobb vasaló, amit valaha próbáltam.
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] A termék súlyra könnyű, kompakt méretű, jó vele dolgozni, nem nehéz megtöltve sem. Nincs semmilyen rossz szaga, ár-érték arányban pedig kifejezetten megéri. Vízgőz funkciójával tökéletes élmény a vasalás és még energiatakarékos is. Tiszta, friss illatát megtartja a ruháknak. Szívből ajánlom mindenkinek!
Този отзив е направен за 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
Този отзив е направен за 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
renatak51_1393
27/04/2025
Magyarország
Jól működik
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon örülök, hogy ezt a vasalót választottam! Nagyon könnyen kezelhető, gyorsan felmelegszik és könnyedén csúszik a ruhákon. Az anyagokat szépen kisimítja, így sokkal gyorsabban végezhetek a vasalással. Az ára is teljesen megfelelő a minőséghez képest. Mindenkinek ajánlom, aki hatékony és kényelmes vasalót keres!
Този отзив е направен за 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
Този отзив е направен за 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
В сравнение с Philips Featherlight Plus
Тествани външно върху памучна тъкан за E.Coli, S. Aureus и C. Albicans, 10 s използване на пара.