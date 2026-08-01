DST1030/20
Марка ютии
Незалепваща гладеща повърхност
Променлива настройка на парата
До 90 g усилване на парата
Убива 99,99% от бактериите**
Calc-clean
Eco режим за намалена консумация на енергия за икономия на разходи и устойчивост.
Управлението за повишаване на температурата и променливата настройка на парата са лесни за използване и прецизни. Винаги ще разполагате с правилната температура и пара за дрехата си.
Премахване на варовик за удължаване на живота на ютията
Отзиви
В сравнение с Philips Featherlight Plus
Тествани външно върху памучна тъкан за E.Coli, S. Aureus и C. Albicans, 10 s използване на пара.