Бързо и удобно

Серия 1000 прави гладенето лесно и бързо с незалепваща гладеща повърхност и променлива настройка на парата за ефективно премахване на гънките по всички тъкани. Големият резервоар за вода ви позволява да гладите повече дрехи с по-малко пълнения.