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Серия 1000Парна ютия

DST1030/20

Бързо и удобно
Серия 1000 прави гладенето лесно и бързо с незалепваща гладеща повърхност и променлива настройка на парата за ефективно премахване на гънките по всички тъкани. Големият резервоар за вода ви позволява да гладите повече дрехи с по-малко пълнения.
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Марка ютии

Необходими са по-малко пълнения с вода*

Бързо и удобно

  • Незалепваща гладеща повърхност

  • Променлива настройка на парата

  • До 90 g усилване на парата

  • Убива 99,99% от бактериите**

  • Calc-clean

Eco режим за намалена консумация на енергия

Eco режим за намалена консумация на енергия

Eco режим за намалена консумация на енергия за икономия на разходи и устойчивост.

Лесно управление на температурата

Лесно управление на температурата

Управлението за повишаване на температурата и променливата настройка на парата са лесни за използване и прецизни. Винаги ще разполагате с правилната температура и пара за дрехата си.

Разтвор за премахване на варовик

Разтвор за премахване на варовик

Премахване на варовик за удължаване на живота на ютията

Технически данни

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      Откази от отговорност

      1. В сравнение с Philips Featherlight Plus

      2. Тествани външно върху памучна тъкан за E.Coli, S. Aureus и C. Albicans, 10 s използване на пара.