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Серия 1000Парна ютия

DST1010/20

4.7

| (15) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Бързо и удобно

Серия 1000 прави гладенето лесно и бързо с незалепваща гладеща повърхност и променлива настройка на парата за ефективно премахване на гънките по всички тъкани. Големият резервоар за вода ви позволява да гладите повече дрехи с по-малко пълнения.

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Марка ютии

Необходими са по-малко пълнения с вода*

Бързо и удобно

  • Незалепваща гладеща повърхност

  • Променлива настройка на парата

  • До 65 g усилване на парата

  • Убива 99,99% от бактериите**

  • Calc-clean

Eco режим за намалена консумация на енергия

Eco режим за намалена консумация на енергия

Eco режим за намалена консумация на енергия за икономия на разходи и устойчивост.

Лесно управление на температурата

Лесно управление на температурата

Управлението за повишаване на температурата и променливата настройка на парата са лесни за използване и прецизни. Винаги ще разполагате с правилната температура и пара за дрехата си.

Разтвор за премахване на варовик

Разтвор за премахване на варовик

Премахване на варовик за удължаване на живота на ютията

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

15

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

12/05/2025

Magyarország

Magyarország

I got what they sayed, perfect to use.

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon elégedett vagyok a Philips vasalóval. Gyorsan felmelegszik, hatékonyan eltünteti a gyűrődéseket, és könnyű kezelni. A gőz funkció különösen hasznos, és a készülék meglepően tartósnak tűnik. Jó ár-érték arány, és a víztartály is elég sokáig bírja. Csendes működés és kényelmes fogás teszi élvezetessé a vasalást.

Този отзив е направен за 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

Този отзив е направен за 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

06/05/2025

Magyarország

Magyarország

A legjobb vasaló, amit valaha próbáltam.

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] A termék súlyra könnyű, kompakt méretű, jó vele dolgozni, nem nehéz megtöltve sem. Nincs semmilyen rossz szaga, ár-érték arányban pedig kifejezetten megéri. Vízgőz funkciójával tökéletes élmény a vasalás és még energiatakarékos is. Tiszta, friss illatát megtartja a ruháknak. Szívből ajánlom mindenkinek!

Този отзив е направен за 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

Този отзив е направен за 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

27/04/2025

Magyarország

Magyarország

Jól működik

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon örülök, hogy ezt a vasalót választottam! Nagyon könnyen kezelhető, gyorsan felmelegszik és könnyedén csúszik a ruhákon. Az anyagokat szépen kisimítja, így sokkal gyorsabban végezhetek a vasalással. Az ára is teljesen megfelelő a minőséghez képest. Mindenkinek ajánlom, aki hatékony és kényelmes vasalót keres!

Този отзив е направен за 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

Този отзив е направен за 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

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      1. В сравнение с Philips Featherlight Plus

      2. Тествани външно върху памучна тъкан за E.Coli, S. Aureus и C. Albicans, 10 s използване на пара.