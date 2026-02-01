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Портативно зарядно USB устройство

DLP9779TB/00

Тънка и мощна външна батерия

Голям капацитет от 10 000 mAh с USB-C 20 W изход и 15 W безжично зареждане. Без повече затруднения, когато батерията на мобилния ви телефон е изтощена. Поставете мобилния си телефон на магнитния пръстен за перфектна позиция за безжично зареждане.

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с прозрачен капак.

Тънка и мощна външна батерия

  • 10 000 mAh

  • с безжично зареждане

  • Type C порт

Безжично зарядно устройство с магнитен ръб

Безжичното зарядно устройство е оборудвано с магнитен ръб; за оптимална позиция за подравняване на продукти MagSafe, използвани за безжично зареждане на продукти на Apple.

Интелигентна защита срещу прегряване, пренапрежение и свръхток

Интелигентна защита срещу прегряване, пренапрежение и свръхток

Qi безжична технология

Безжичното зареждане, Qi технологията, е широко разпространено сред смартфоните и други мобилни устройства. Безжичните зарядни устройства на Philips са съвместими с телефони и други устройства с Qi безжична технология. Просто поставете устройствата на тази подложка и ще се насладите на безпроблемното зареждане.

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