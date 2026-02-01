DLP9779TB/00
Тънка и мощна външна батерия
Голям капацитет от 10 000 mAh с USB-C 20 W изход и 15 W безжично зареждане. Без повече затруднения, когато батерията на мобилния ви телефон е изтощена. Поставете мобилния си телефон на магнитния пръстен за перфектна позиция за безжично зареждане.
10 000 mAh
с безжично зареждане
Type C порт
Безжичното зарядно устройство е оборудвано с магнитен ръб; за оптимална позиция за подравняване на продукти MagSafe, използвани за безжично зареждане на продукти на Apple.
Интелигентна защита срещу прегряване, пренапрежение и свръхток
Безжичното зареждане, Qi технологията, е широко разпространено сред смартфоните и други мобилни устройства. Безжичните зарядни устройства на Philips са съвместими с телефони и други устройства с Qi безжична технология. Просто поставете устройствата на тази подложка и ще се насладите на безпроблемното зареждане.
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