DLP9520C/00
Тънка и мощна външна батерия
Голям капацитет от 10 000 mAh с безопасна литиево-полимерна батерия. USB A и USB C с PD и QC3.0 бързо зареждане зареждат най-новите ви устройства. 15 W изход за безжично зареждане. Може да зарежда до 4 устройства едновременно, с числов дисплей за нивото на мощност.
10 000 mAh
USB A и USB портове за зареждане
Qi безжично зареждане
QC 3.0 и PD
Зареждайте мобилния си телефон с 15 W безжично бързо зареждане.
Безжичното зареждане, Qi технологията, е широко разпространено сред смартфоните и други мобилни устройства. Безжичните зарядни устройства на Philips са съвместими с телефони и други устройства с Qi безжична технология. Просто поставете устройствата на тази подложка и ще се насладите на безпроблемното зареждане.
LCD дисплей за индикация на захранването
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