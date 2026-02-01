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Портативно зарядно USB устройство

DLP9520C/00

Тънка и мощна външна батерия

Голям капацитет от 10 000 mAh с безопасна литиево-полимерна батерия. USB A и USB C с PD и QC3.0 бързо зареждане зареждат най-новите ви устройства. 15 W изход за безжично зареждане. Може да зарежда до 4 устройства едновременно, с числов дисплей за нивото на мощност.

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с преносимия резервен захранващ пакет

Тънка и мощна външна батерия

  • 10 000 mAh

  • USB A и USB портове за зареждане

  • Qi безжично зареждане

  • QC 3.0 и PD

Бързо 15 W безжично зареждане

Зареждайте мобилния си телефон с 15 W безжично бързо зареждане.

Qi безжична технология

Безжичното зареждане, Qi технологията, е широко разпространено сред смартфоните и други мобилни устройства. Безжичните зарядни устройства на Philips са съвместими с телефони и други устройства с Qi безжична технология. Просто поставете устройствата на тази подложка и ще се насладите на безпроблемното зареждане.

LCD дисплей за индикация на захранването

LCD дисплей за индикация на захранването

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