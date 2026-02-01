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Qi безжично зарядно устройство

DLP9231NW/00

Безжично зарядно устройство 3 в 1

Зареждайте безжично вашия смартфон, часовник и AirPods едновременно с това устройство за бързо зареждане. Максимална мощност 15 W за намаляване на времето за зареждане на мобилния ви телефон. 2,5 W и 5 W за зареждане съответно на вашия часовник и AirPods.

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Бързо зареждане

Безжично зарядно устройство 3 в 1

  • 15 W

  • Бързо зареждане

  • Qi безжично зареждане

Qi безжична технология

Безжичното зареждане, Qi технологията, е широко разпространено сред смартфоните и други мобилни устройства. Безжичните зарядни устройства на Philips са съвместими с телефони и други устройства с Qi безжична технология. Просто поставете устройствата на тази подложка и ще се насладите на безпроблемното зареждане.

Устойчив на изплъзване дизайн

Устойчив на изплъзване дизайн, чрез който да държите телефона си в желаната от вас позиция и който не позволява да се изплъзне от вибрацията на телефона.

Бързо 15 W безжично зареждане

Зареждайте мобилния си телефон с 15 W безжично бързо зареждане.

Технически данни

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      Откази от отговорност

      1. Скоростта на зареждане зависи от условията на зареждане, включително хостинг устройството и адаптера за захранване.