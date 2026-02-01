DLP9231NW/00
Безжично зарядно устройство 3 в 1
Зареждайте безжично вашия смартфон, часовник и AirPods едновременно с това устройство за бързо зареждане. Максимална мощност 15 W за намаляване на времето за зареждане на мобилния ви телефон. 2,5 W и 5 W за зареждане съответно на вашия часовник и AirPods.
15 W
Бързо зареждане
Qi безжично зареждане
Безжичното зареждане, Qi технологията, е широко разпространено сред смартфоните и други мобилни устройства. Безжичните зарядни устройства на Philips са съвместими с телефони и други устройства с Qi безжична технология. Просто поставете устройствата на тази подложка и ще се насладите на безпроблемното зареждане.
Устойчив на изплъзване дизайн, чрез който да държите телефона си в желаната от вас позиция и който не позволява да се изплъзне от вибрацията на телефона.
Зареждайте мобилния си телефон с 15 W безжично бързо зареждане.
Отзиви
Скоростта на зареждане зависи от условията на зареждане, включително хостинг устройството и адаптера за захранване.