Прекратен продукт
DLP9210/00
Безжично зарядно устройство
Qi безжично зареждане за смартфони, таблети и други устройства с Qi безжична технология. 10 W макс. мощност за намаляване на времето за зареждане. Опции за безжичен изход: 5 W/7,5 W/10 W
10 W
Бързо зареждане
Qi безжично зареждане
За зареждане с мощност 10 W е необходимо зарядно устройство за бързо зареждане. Идентифицира стандарта за зареждане на вашето стенно зарядно устройство или разклонител, за да осигури автоматично по-бързо зареждане.
Безжичното зарядно устройство предлага голямо разстояние за зареждане през повечето телефонни калъфи
Отзиви
Скоростта на зареждане зависи от условията на зареждане, включително хостинг устройството и адаптера за захранване.