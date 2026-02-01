Бързо 10 W безжично зареждане

За зареждане с мощност 10 W е необходимо зарядно устройство за бързо зареждане. Идентифицира стандарта за зареждане на вашето стенно зарядно устройство или разклонител, за да осигури автоматично по-бързо зареждане.