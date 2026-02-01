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Прекратен продукт

Qi безжично зарядно устройство

DLP9210/00

Безжично зарядно устройство

Qi безжично зареждане за смартфони, таблети и други устройства с Qi безжична технология. 10 W макс. мощност за намаляване на времето за зареждане. Опции за безжичен изход: 5 W/7,5 W/10 W

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10 W бързо зареждане

Безжично зарядно устройство

  • 10 W

  • Бързо зареждане

  • Qi безжично зареждане

Qi сертифициране от Wireless Power Consortium

Бързо 10 W безжично зареждане

За зареждане с мощност 10 W е необходимо зарядно устройство за бързо зареждане. Идентифицира стандарта за зареждане на вашето стенно зарядно устройство или разклонител, за да осигури автоматично по-бързо зареждане.

Зареждане през повечето телефонни калъфи

Безжичното зарядно устройство предлага голямо разстояние за зареждане през повечето телефонни калъфи

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      Откази от отговорност

      1. Скоростта на зареждане зависи от условията на зареждане, включително хостинг устройството и адаптера за захранване.