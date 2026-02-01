ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Основно изображение
  • Снимка на опаковката
  • Основно изображение
  • Снимка на опаковката

Безжично зареждане

DLP9017/00

Безжично зарядно устройство

Qi безжично зареждане. Допрете мобилния си телефон към повърхността за оптимална позиция за бързо зареждане (макс. 15 W) без затруднения с кабели.

Виж всички предимства

Безжично зарядно устройство

  • 15 W

  • Магнитен пръстен

  • Qi безжично зареждане

Безжично зарядно устройство с магнитен ръб

Безжичното зарядно устройство е оборудвано с магнитен ръб; за оптимална позиция за подравняване на продукти MagSafe, използвани за безжично зареждане на продукти на Apple.

Интелигентна защита срещу прегряване, пренапрежение и свръхток

Интелигентна защита срещу прегряване, пренапрежение и свръхток

Устойчив на изплъзване дизайн

Устойчив на изплъзване дизайн, чрез който да държите телефона си в желаната от вас позиция и който не позволява да се изплъзне от вибрацията на телефона.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!