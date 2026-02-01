DLP9017/00
Безжично зарядно устройство
Qi безжично зареждане. Допрете мобилния си телефон към повърхността за оптимална позиция за бързо зареждане (макс. 15 W) без затруднения с кабели.
15 W
Магнитен пръстен
Qi безжично зареждане
Безжичното зарядно устройство е оборудвано с магнитен ръб; за оптимална позиция за подравняване на продукти MagSafe, използвани за безжично зареждане на продукти на Apple.
Интелигентна защита срещу прегряване, пренапрежение и свръхток
Устойчив на изплъзване дизайн, чрез който да държите телефона си в желаната от вас позиция и който не позволява да се изплъзне от вибрацията на телефона.
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