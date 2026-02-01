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Прекратен продукт

Qi безжично зарядно устройство

DLP9016U/03

Безжично зарядно устройство с вакуумна тапа

Зареждайте бързо телефона си, без да го включвате, с кабел за зареждане. Qi безжично зареждане за смартфони, таблети и други устройства с Qi безжична технология. Опции за безжичен изход: 5 W/7,5 W/10 W

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10 W бързо зареждане.

Безжично зарядно устройство с вакуумна тапа

  • Универсална

  • Бързо зареждане

  • Qi безжично зареждане

Qi безжична технология

Безжичното зареждане, Qi технологията, е широко разпространено сред смартфоните и други мобилни устройства. Безжичните зарядни устройства на Philips са съвместими с телефони и други устройства с Qi безжична технология. Просто поставете устройствата на тази подложка и ще се насладите на безпроблемното зареждане.

Устойчив на изплъзване дизайн

Устойчив на изплъзване дизайн, чрез който да държите телефона си в желаната от вас позиция и който не позволява да се изплъзне от вибрацията на телефона.

Зареждане през повечето телефонни калъфи

Безжичното зарядно устройство предлага голямо разстояние за зареждане през повечето телефонни калъфи

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