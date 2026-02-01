Прекратен продукт
DLP9016U/03
Безжично зарядно устройство с вакуумна тапа
Зареждайте бързо телефона си, без да го включвате, с кабел за зареждане. Qi безжично зареждане за смартфони, таблети и други устройства с Qi безжична технология. Опции за безжичен изход: 5 W/7,5 W/10 W
Универсална
Бързо зареждане
Qi безжично зареждане
Безжичното зареждане, Qi технологията, е широко разпространено сред смартфоните и други мобилни устройства. Безжичните зарядни устройства на Philips са съвместими с телефони и други устройства с Qi безжична технология. Просто поставете устройствата на тази подложка и ще се насладите на безпроблемното зареждане.
Устойчив на изплъзване дизайн, чрез който да държите телефона си в желаната от вас позиция и който не позволява да се изплъзне от вибрацията на телефона.
Безжичното зарядно устройство предлага голямо разстояние за зареждане през повечето телефонни калъфи
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