Прекратен продукт
DLP7721N/00
Тънка и мощна външна батерия
Разполагайте с мощност където и когато ви е необходима – допълнителната мощност за повече от 1 пълно зареждане. 2 USB порта ви позволяват да зареждате 2 устройства едновременно. Голям капацитет от 20 000 mAh за пълно зареждане повече пъти за телефона, може да се зарежда и таблет
20 000 mAh
Двойно, USB
Литиево-полимерна батерия
Този преносим източник на енергия ви осигурява допълнителна мощност за повече от две зареждания в движение. Вземете го с вас, когато пътувате, за да разполагате с резервно захранване тогава, когато ви е нужно.
2 USB порта зареждат две устройства едновременно
Дискретната LED светлина свети меко, за да можете с един поглед да разберете, че устройството е включено.
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