Тънка и мощна външна батерия

Разполагайте с мощност където и когато ви е необходима – допълнителната мощност за повече от 1 пълно зареждане. 2 USB порта ви позволяват да зареждате 2 устройства едновременно. Голям капацитет от 20 000 mAh за пълно зареждане повече пъти за телефона, може да се зарежда и таблет