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Прекратен продукт

Портативно зарядно USB устройство

DLP7721N/00

Тънка и мощна външна батерия

Разполагайте с мощност където и когато ви е необходима – допълнителната мощност за повече от 1 пълно зареждане. 2 USB порта ви позволяват да зареждате 2 устройства едновременно. Голям капацитет от 20 000 mAh за пълно зареждане повече пъти за телефона, може да се зарежда и таблет

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с преносимия резервен захранващ пакет

Тънка и мощна външна батерия

  • 20 000 mAh

  • Двойно, USB

  • Литиево-полимерна батерия

Многократно зареждане на устройствата ви, докато сте в движение

Този преносим източник на енергия ви осигурява допълнителна мощност за повече от две зареждания в движение. Вземете го с вас, когато пътувате, за да разполагате с резервно захранване тогава, когато ви е нужно.

2 USB порта зареждат две устройства едновременно

2 USB порта зареждат две устройства едновременно

LED светлинен индикатор за захранване

Дискретната LED светлина свети меко, за да можете с един поглед да разберете, че устройството е включено.

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