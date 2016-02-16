ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на опаковката
  • Основно изображение
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на опаковката
  • Основно изображение

Прекратен продукт

Портативно зарядно USB устройство

DLP3602U/10

1

| (1) Рецензия

Многократно зареждане в движение

За да имате енергия където и когато ви потрябва, комплектът батерии ви дава допълнителен заряд за до повече от едно пълно зареждане. 2 USB порта ви позволяват да зареждате 2 устройства едновременно. Свръхбързо зареждане с 2,1 A.

Виж всички предимства

с преносимия резервен захранващ пакет

Многократно зареждане в движение

  • Универсална

5 V/2,1 A, бързо зареждане

Светлинен индикатор за захранване за проверка на състоянието с един поглед

Светодиодният индикатор се появява при натискане на бутон, позволявайки ви да проверите състоянието на захранване на комплекта батерии с един поглед.

Многократно зареждане на устройствата ви, докато сте в движение

Този преносим източник на енергия ви осигурява допълнителна мощност за повече от две зареждания в движение. Вземете го с вас, когато пътувате, за да разполагате с резервно захранване тогава, когато ви е нужно.

Технически данни

Ръководства и документация

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 330.8 kB
  • 21 July 2026

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!