Прекратен продукт
DLP3602U/10
Многократно зареждане в движение
За да имате енергия където и когато ви потрябва, комплектът батерии ви дава допълнителен заряд за до повече от едно пълно зареждане. 2 USB порта ви позволяват да зареждате 2 устройства едновременно. Свръхбързо зареждане с 2,1 A.
Универсална
Светодиодният индикатор се появява при натискане на бутон, позволявайки ви да проверите състоянието на захранване на комплекта батерии с един поглед.
Този преносим източник на енергия ви осигурява допълнителна мощност за повече от две зареждания в движение. Вземете го с вас, когато пътувате, за да разполагате с резервно захранване тогава, когато ви е нужно.