Зареждане с USB-C Programmable Power Supply (PPS)

PPS (Programmable Power Supply) е стандарт за технология за бързо зареждане на устройства с USB-C. Тази технология регулира напрежението и тока в реално време в зависимост от състоянието на зареждане на устройството, като го захранва с максимална мощност. Интелигентен начин за безопасно намаляване на времето за зареждане.