DLP2711CB/00
Тънка и мощна външна батерия
Голям капацитет от 10 000 mAh с безвредна литиево-полимерна батерия. Без повече затруднения, когато батерията на телефона ви е изтощена. Бързо зареждане чрез два USB-A и USB-C порта с поддръжка на QC 3.0 и PD 3.0.
10 000 mAh
USB A и USB портове за зареждане
QC 3.0 и PD 3.0
PPS
Дискретната LED светлина свети меко, за да можете с един поглед да разберете, че устройството е включено.
PPS (Programmable Power Supply) е стандарт за технология за бързо зареждане на устройства с USB-C. Тази технология регулира напрежението и тока в реално време в зависимост от състоянието на зареждане на устройството, като го захранва с максимална мощност. Интелигентен начин за безопасно намаляване на времето за зареждане.
Бързо зареждане – зареждайте мобилния си телефон от нула до 50% за 30 минути.
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