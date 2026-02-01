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Портативно зарядно USB устройство

DLP2711CB/00

Тънка и мощна външна батерия

Голям капацитет от 10 000 mAh с безвредна литиево-полимерна батерия. Без повече затруднения, когато батерията на телефона ви е изтощена. Бързо зареждане чрез два USB-A и USB-C порта с поддръжка на QC 3.0 и PD 3.0.

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с преносимия резервен захранващ пакет

Тънка и мощна външна батерия

  • 10 000 mAh

  • USB A и USB портове за зареждане

  • QC 3.0 и PD 3.0

  • PPS

LED светлинен индикатор за захранване

Дискретната LED светлина свети меко, за да можете с един поглед да разберете, че устройството е включено.

Зареждане с USB-C Programmable Power Supply (PPS)

PPS (Programmable Power Supply) е стандарт за технология за бързо зареждане на устройства с USB-C. Тази технология регулира напрежението и тока в реално време в зависимост от състоянието на зареждане на устройството, като го захранва с максимална мощност. Интелигентен начин за безопасно намаляване на времето за зареждане.

50% такса за 30 минути

Бързо зареждане – зареждайте мобилния си телефон от нула до 50% за 30 минути.

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