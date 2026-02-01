Стенно зарядно устройство с 2 USB-C порта и USB-A порт

Зареждайте лаптопа и най-новите си устройства от USB-C порта. Поддържа модули за зареждане PD 3.0 и QC 4+, за да се сведе до минимум времето за зареждане. USB-A портът зарежда другите ви устройства едновременно. Предлага се със сменяеми щепсели за ЕС, Обединеното кралство и Австралия.