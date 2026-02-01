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Зарядно устройство за контакт

DLP2682CW/00

Стенно зарядно устройство с 2 USB-C порта и USB-A порт

Зареждайте лаптопа и най-новите си устройства от USB-C порта. Поддържа модули за зареждане PD 3.0 и QC 4+, за да се сведе до минимум времето за зареждане. USB-A портът зарежда другите ви устройства едновременно. Предлага се със сменяеми щепсели за ЕС, Обединеното кралство и Австралия.

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65 W с QC 4+ и PD 3.0

Стенно зарядно устройство с 2 USB-C порта и USB-A порт

  • USB A и USB портове за зареждане

  • Подаване на мощност

  • QC 4+

  • PPS

USB-C порт с поддръжка на доставяне на мощност

USB-C е най-новият стандарт за конектор за зареждане, който вече е възприет от мобилни устройства, като мобилни телефони, камери и таблети. PD (Power delivery) е USB стандартът за захранване за повече мощност и бързо зареждане.

Интелигентна защита срещу прегряване, пренапрежение и свръхток

Интелигентна защита срещу прегряване, пренапрежение и свръхток

Стенно зарядно устройство с технология GaN

Стенните зарядни устройства, които са изработени с технология GaN (галиев нитрид), използват по-малко електрически компоненти с по-добра топлинна ефективност. Компактните зарядни устройства могат да осигурят повече мощност с по-бързо време за зареждане. Повишената мощност е в състояние да захранва модерни лаптопи с USB-C връзка.

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