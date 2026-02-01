Прекратен продукт
DLP2621T/00
Портове 1C 1A на стенно зарядно устройство за пътуване
Перфектно за пътуване с 4 сменяеми съединителя и торбичка. Зареждане на най-новите устройства през USB-C порт с поддръжка за PD за оптимизиране на мощността на зареждане и свеждане до минимум времето за зареждане. Също така използвайте USB-A порта, за да зареждате едновременно другите си устройства.
30 W изходна мощност
Подаване на мощност
Бързо зареждане – зареждайте мобилния си телефон от нула до 50% за 30 минути.
Интелигентна защита срещу прегряване, свръхнапрежение и свръхток
Отзиви