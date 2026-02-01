Портове 1C 1A на стенно зарядно устройство за пътуване

Перфектно за пътуване с 4 сменяеми съединителя и торбичка. Зареждане на най-новите устройства през USB-C порт с поддръжка за PD за оптимизиране на мощността на зареждане и свеждане до минимум времето за зареждане. Също така използвайте USB-A порта, за да зареждате едновременно другите си устройства.