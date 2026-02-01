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Прекратен продукт

USB зарядно устройство за пътуване

DLP2621T/00

Портове 1C 1A на стенно зарядно устройство за пътуване

Перфектно за пътуване с 4 сменяеми съединителя и торбичка. Зареждане на най-новите устройства през USB-C порт с поддръжка за PD за оптимизиране на мощността на зареждане и свеждане до минимум времето за зареждане. Също така използвайте USB-A порта, за да зареждате едновременно другите си устройства.

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30W изходна мощност с Power Delivery

Портове 1C 1A на стенно зарядно устройство за пътуване

  • 30 W изходна мощност

  • Подаване на мощност

50% такса за 30 минути

Бързо зареждане – зареждайте мобилния си телефон от нула до 50% за 30 минути.

Универсално зарядно със сменяеми щепсели за Европа, САЩ, Австралия, Обединеното кралство

Интелитегнтна защита срещу прегряване, пренапрежение и максимална токова защита

Интелигентна защита срещу прегряване, свръхнапрежение и свръхток

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