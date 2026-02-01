Портове 1C 1A на зарядно устройство за автомобил

Зареждайте най-новите си устройства през USB-C порт с поддръжка за PD, за да оптимизирате мощността на зареждане и да сведете до минимум времето за зареждане. Също така използвайте USB-A порта, за да зареждате едновременно другите си устройства. Включен е 1-метров C към C кабел.