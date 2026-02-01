DLP1930CW/00
Мощно портативно зарядно устройство
Разполагайте със захранване, където и когато имате нужда от него, с голям капацитет от 30 000 mAh за повече от 1 пълно зареждане. 3 USB порта с USB-A и USB-C. Заредете бързо устройството си с USB-C PD3.0 с макс. 20 W или USB-A порт с QC3/0 с макс. 18 W изход.
30 000 mAh
USB A и USB портове за зареждане
QC 3.0 и PD
Бяло
LCD дисплей за индикация на захранването
PPS (Programmable Power Supply) е стандарт за технология за бързо зареждане на устройства с USB-C. Тази технология регулира напрежението и тока в реално време в зависимост от състоянието на зареждане на устройството, като го захранва с максимална мощност. Интелигентен начин за безопасно намаляване на времето за зареждане.
Интелигентна защита срещу прегряване, пренапрежение и свръхток
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