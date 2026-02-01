Мощно портативно зарядно устройство

Разполагайте със захранване, където и когато имате нужда от него, с голям капацитет от 30 000 mAh за повече от 1 пълно зареждане. 3 USB порта с USB-A и USB-C. Заредете бързо устройството си с USB-C PD3.0 с макс. 20 W или USB-A порт с QC3/0 с макс. 18 W изход.