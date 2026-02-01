DLP1930CB/00
Мощно портативно зарядно устройство
Разполагайте със захранване, където и когато имате нужда от него, с голям капацитет от 30 000 mAh за повече от 1 пълно зареждане. 3 USB порта с USB-A и USB-C. Заредете бързо устройството си с USB-C PD3.0 с макс. 20 W или USB-A порт с QC3/0 с макс. 18 W изход.
30 000 mAh
USB A и USB портове за зареждане
QC 3.0 и PD
Черно
Дори когато наблизо няма стенно и автомобилно зарядно устройство, можете да заредите батерията на устройството си с удобния комплект батерии. Интелигентният комплект батерии поема захранването на устройството и когато го извадите след употреба, батерията на устройството ви е все така напълно заредена.
Този преносим източник на енергия ви осигурява допълнителна мощност за повече от две зареждания в движение. Вземете го с вас, когато пътувате, за да разполагате с резервно захранване тогава, когато ви е нужно.
LCD дисплей за индикация на захранване
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