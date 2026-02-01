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  • Мощно портативно зарядно устройство
  • Мощно портативно зарядно устройство
  • Мощно портативно зарядно устройство
  • Мощно портативно зарядно устройство
  • Мощно портативно зарядно устройство

Портативно зарядно USB устройство

DLP1930CB/00

Мощно портативно зарядно устройство

Разполагайте със захранване, където и когато имате нужда от него, с голям капацитет от 30 000 mAh за повече от 1 пълно зареждане. 3 USB порта с USB-A и USB-C. Заредете бързо устройството си с USB-C PD3.0 с макс. 20 W или USB-A порт с QC3/0 с макс. 18 W изход.

Виж всички предимства

с преносимия резервен захранващ пакет

Мощно портативно зарядно устройство

  • 30 000 mAh

  • USB A и USB портове за зареждане

  • QC 3.0 и PD

  • Черно

Работи навсякъде - чудесно, когато сте далеч от източници на захранване

Дори когато наблизо няма стенно и автомобилно зарядно устройство, можете да заредите батерията на устройството си с удобния комплект батерии. Интелигентният комплект батерии поема захранването на устройството и когато го извадите след употреба, батерията на устройството ви е все така напълно заредена.

Многократно зареждане на устройствата ви, докато сте в движение

Този преносим източник на енергия ви осигурява допълнителна мощност за повече от две зареждания в движение. Вземете го с вас, когато пътувате, за да разполагате с резервно захранване тогава, когато ви е нужно.

LCD дисплей за индикация на захранване

LCD дисплей за индикация на захранване

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