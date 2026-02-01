Тънка и мощна външна батерия

Голям капацитет до 10 000 mAh с безвредна литиево-полимерна батерия. Без повече затруднения, когато батерията на телефона ви е изтощена. Бързо зареждане чрез USB-C 3A и два USB-A порта за зареждане на най-новите ви устройства.