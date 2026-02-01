DLP1810CW/00
Тънка и мощна външна батерия
Голям капацитет до 10 000 mAh с безвредна литиево-полимерна батерия. Без повече затруднения, когато батерията на телефона ви е изтощена. Бързо зареждане чрез USB-C 3A и два USB-A порта за зареждане на най-новите ви устройства.
10 000 mAh
USB A и USB портове за зареждане
Литиево-полимерна батерия
Бяло
Дискретната LED светлина свети меко, за да можете с един поглед да разберете, че устройството е включено.
Интелигентна защита срещу прегряване, пренапрежение и свръхток
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