DLP1810CV/00
Тънка и мощна външна батерия
Голям капацитет до 10 000 mAh с безвредна литиево-полимерна батерия. Без повече затруднения, когато батерията на телефона ви е изтощена. Бързо зареждане чрез USB-C 3A и два USB-A порта за зареждане на най-новите ви устройства.
10 000 mAh
USB A и USB портове за зареждане
Литиево-полимерна батерия
Сребристо
Дискретната LED светлина свети меко, за да можете с един поглед да разберете, че устройството е включено.
Интелигентна защита срещу прегряване, пренапрежение и свръхток
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Jirka2
21/12/2024
Česká republika
Spokojenost
Celkově jsem s touto powerbankou velice spokojeni.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DLP1810CV Power banka USB
Дата на използване 2023-12-21
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DLP1810CV Power banka USB
Дата на използване 2023-12-21