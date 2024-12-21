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Портативно зарядно USB устройство

DLP1810CV/00

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Тънка и мощна външна батерия

Голям капацитет до 10 000 mAh с безвредна литиево-полимерна батерия. Без повече затруднения, когато батерията на телефона ви е изтощена. Бързо зареждане чрез USB-C 3A и два USB-A порта за зареждане на най-новите ви устройства.

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с преносимия резервен захранващ пакет

Тънка и мощна външна батерия

  • 10 000 mAh

  • USB A и USB портове за зареждане

  • Литиево-полимерна батерия

  • Сребристо

LED светлинен индикатор за захранване

Дискретната LED светлина свети меко, за да можете с един поглед да разберете, че устройството е включено.

Интелигентна защита срещу прегряване, пренапрежение и свръхток

Интелигентна защита срещу прегряване, пренапрежение и свръхток

Технически данни

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

21/12/2024

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Celkově jsem s touto powerbankou velice spokojeni.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DLP1810CV Power banka USB

Дата на използване 2023-12-21

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DLP1810CV Power banka USB

Дата на използване 2023-12-21

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