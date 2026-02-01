Прекратен продукт
DLK5528C/00
USB-C 3.1 хъб се разширява до 5-портов мини хъб
Универсален USB-C 3.1 се разширява до 5 порта: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0 гнездо с 5 Gbps скорост на прехвърляне. Type-C макс. 100 W изходна мощност. USB-A макс. 17 W изходна мощност.
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
PD3.0
Няколко USB-C и USB-A порта ви позволяват да свържете своя MacBook/MacBook Pro или друго USB-C устройство с всякакви USB устройства, от които се нуждаете, докато зареждате чрез USB-C зарядно устройство.
Поддържа USB 3.0 висока скорост с 5 Gbps скорост на прехвърляне.
Поддържа високоскоростна HDMI 4K резолюция при 30 fps.
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