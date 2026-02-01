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Прекратен продукт

USB C хъб

DLK5528C/00

USB-C 3.1 хъб се разширява до 5-портов мини хъб

Универсален USB-C 3.1 се разширява до 5 порта: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0 гнездо с 5 Gbps скорост на прехвърляне. Type-C макс. 100 W изходна мощност. USB-A макс. 17 W изходна мощност.

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USB-C 100W изходна мощност

USB-C 3.1 хъб се разширява до 5-портов мини хъб

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

  • PD3.0

Няколко USB-C и USB-A порта

Няколко USB-C и USB-A порта ви позволяват да свържете своя MacBook/MacBook Pro или друго USB-C устройство с всякакви USB устройства, от които се нуждаете, докато зареждате чрез USB-C зарядно устройство.

Поддържа пренос на данни с USB 3.0

Поддържа USB 3.0 висока скорост с 5 Gbps скорост на прехвърляне.

Поддържа 4K при 30 Hz

Поддържа високоскоростна HDMI 4K резолюция при 30 fps.

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