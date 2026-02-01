Лесен и удобен селфи стик

Тялото на продукта има плъзгаща и прибираща се дръжка, която може лесно да бъде намалена в статив и дистанционно управление, което може да бъде разделено от тялото. Регулируем ъгъл, по-широко поле на видимост.