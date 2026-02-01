Прекратен продукт
DLK3605L/00
Лесен и удобен селфи стик
Тялото на продукта има плъзгаща и прибираща се дръжка, която може лесно да бъде намалена в статив и дистанционно управление, което може да бъде разделено от тялото. Регулируем ъгъл, по-широко поле на видимост.
Жакът е така конструиран, че може да бъде сгънат, когато не се използва, за да се постигне по-добра портативност, когато сте в движение.
Компактният стилен дизайн дава възможност да вземете данните със себе си навсякъде. Нека мултимедийните ви файлове и документите да са винаги с вас, когато ви потрябват.
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