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Прекратен продукт

Селфи стик

DLK3605L/00

Лесен и удобен селфи стик

Тялото на продукта има плъзгаща и прибираща се дръжка, която може лесно да бъде намалена в статив и дистанционно управление, което може да бъде разделено от тялото. Регулируем ъгъл, по-широко поле на видимост.

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Управление с един бутон

Лесен и удобен селфи стик

Сгъваем жак за оптимална портативност

Жакът е така конструиран, че може да бъде сгънат, когато не се използва, за да се постигне по-добра портативност, когато сте в движение.

Тънка преносима конструкция

Компактният стилен дизайн дава възможност да вземете данните със себе си навсякъде. Нека мултимедийните ви файлове и документите да са винаги с вас, когато ви потрябват.

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