Прекратен продукт
DLK3425NB/00
Магнитна стойка за автомобил
Осигурете регулиране на 360 градуса с регулируемата стойка. Закрепете безопасно стойката към вентилационния отвор на автомобила. Магнитната повърхност осигурява сигурно закрепване към вашия iPhone. (iPhone 12 или 13 с магнитна стойка)
Вентилационен отвор
Магнитно закрепване
за iPhone серия 12 и 13
Тази система за монтиране се върти на 360 градуса, което ви позволява да разположите устройството си вертикално или хоризонтално с оглед на най-лесен достъп и наблюдение в автомобила.
Тази стойка за автомобил има здраво магнитно закрепване. Осигурява регулиране на 360 градуса. Стойката за автомобил от своя страна е здраво закрепена към повърхността на автомобила с помощта на 3M лепило.
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