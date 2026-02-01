Прекратен продукт
DLK3423NB/00
Магнитна стойка за автомобил
Осигурете 360 градусова настройка с регулирането на посоката на движение на сферичния шарнир Безопасно закрепеване на стойката за автомобила с предоставено 3M лепило.
Магнитно закрепване
Тази система за монтиране се върти на 360 градуса, което ви позволява да разположите устройството си вертикално или хоризонтално с оглед на най-лесен достъп и наблюдение в автомобила.
Тази стойка за автомобил има здраво магнитно закрепване. Осигурява регулиране на 360 градуса. Стойката за автомобил от своя страна е здраво закрепена към повърхността на автомобила с помощта на 3M лепило.
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