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Прекратен продукт

Стойка за телефон

DLK3422NB/00

Магнитна стойка за автомобил

Осигурете 360 градусова настройка с регулирането на посоката на движение на сферичния шарнир Безопасно закрепеване на стойката за автомобила с предоставено 3M лепило.

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Магнитна стойка за автомобил

  • Магнитно закрепване

Въртене на 360 градуса за лесен достъп

Тази система за монтиране се върти на 360 градуса, което ви позволява да разположите устройството си вертикално или хоризонтално с оглед на най-лесен достъп и наблюдение в автомобила.

Дизайн със здраво магнитно закрепване с покритие против изплъзване.

Тази стойка за автомобил има здраво магнитно закрепване. Осигурява регулиране на 360 градуса. Стойката за автомобил от своя страна е здраво закрепена към повърхността на автомобила с помощта на 3M лепило.

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